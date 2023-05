Neue Wetter-Prognose sieht rekordverdächtigen Sommer 2023 kommen

Von: Tobias Becker

Der Sommer 2023 soll sehr warm und trocken werden. Doch die Prognose ist erstmal nur ein Trend. © Jens Büttner/dpa

Das Wetter bringt Ende Mai bereits hohe Temperaturen und viel Sonne mit, aber bleibt das auch in den nächsten Monaten so? Lesen Sie hier, wie der Sommer 2023 ausfallen soll:

Das Wetter hat den Sprung in Richtung Sommer geschafft. Nach einem durchwachsenen Frühling mit viel Regen, Unwettern und teilweise sogar Schnee im April, steigen die Temperaturen seit einigen Tagen in den sommerlichen Bereich. Auch die Sonne kommt raus. Der Sommer 2023 soll zudem rekordverdächtig werden.

Anfang des Jahres wurde bereits von einem Rekord-Sommer gesprochen. Zwischenzeitlich schwenkten die Wettermodelle um und tendierten zu einem tropischen Sommer mit viel Niederschlag. Generell handelt es sich um Trends und nicht um fixe Vorhersagen. (tobi)