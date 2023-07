„Unermesslicher Schock“: Enkel von Robert De Niro tot in New York gefunden – woran starb der 19-Jährige?

Enkel von Robert De Niro tot in Luxus-Appartement gefunden – Angeblich weißes Pulver neben ihm

Von: Moritz Bletzinger

Robert De Niro trauert um seinen Enkel Leandro: Der 19-Jährige starb aus bislang ungeklärten Gründen in New York. © Matt Crossick/dpa

Der Enkel von Hollywood-Star Robert de Niro ist tot. Er starb mit nur 19 Jahren. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Update vom 4. Juli 2023, 9.54 Uhr: Am Montagabend besuchte der 79-jährige Schauspieler Robert De Niro nach Angaben des Daily Mail, gemeinsam mit seiner Adoptivtochter Drena und dem Künstler Carlos Rodriguez das Bestattungsunternehmen Frank E. Campbell. Nach dem Besuch veröffentlichte sie ein herzzerreißendes Update auf Instagram, indem sie offenbarte, dass sie die Leiche ihres Sohnes „zum letzten Mal gehalten und er es nicht verdient hatte, so zu sterben“.

Wie die Polizei gegenüber Medien mitteilte, wurde der leblose Körper des 19-Jährigen auf einem Stuhl in der teuren Einzimmerwohnung in den Cipriani Club Residences an der Wall Street gefunden. Eine Polizeiquelle teile Daily Mail mit, dass eine weiße Substanz in der Nähe seines Körpers gefunden wurde. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Die Ermittler halten eine Überdosis als Todesursache des 19-Jährigen aber für möglich.



Der Concierge in der Wall Street 55 bestätigte, dass Leandro in dem Gebäude wohnte und beschrieb ihn als einen freundlichen, zurückhaltenden jungen Mann. Leandros Tod ereignete sich, kurz nachdem das Justizministerium Anklage gegen mehrere chinesische Unternehmen wegen ihrer angeblichen Rolle im US-amerikanischen Fentanylhandel erhoben hatte.

Erstmeldung vom 3. Juli 2023, 22.20 Uhr: München/New York – Leandro De Niro Rodriguez ist tot. Der Enkel von Hollywood-Star Robert De Niro verstarb im Alter von nur 19 Jahren. Drena De Niro, Leandros Mutter, bestätigte die Nachricht am Montag in einem bewegenden Post auf Instagram.

„Unermesslicher Schock“: Enkel von Robert De Niro tot in New York gefunden – woran starb der 19-Jährige?

„Mein wunderschöner, lieber Engel. Von dem Moment an, in dem ich dich in meinem Bauch gespürt habe, habe ich dich mehr geliebt, als es Worte beschreiben können“, schreibt sie, „ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, die Liebe und Leichtigkeit weiterzuverbreiten, die du mich hast spüren lassen. Du wurdest so sehr geliebt und ich wünschte, Liebe alleine hätte dich retten können.“

Der Nachwuchsschauspieler wurde am Sonntag in einem Luxus-Apartment in der New Yorker Cipriani Club Residence von einem Freund gefunden. Wie ein Polizei-Insider der Daily Mail berichtete, soll Leandro De Niro in einem Sessel gesessen haben. Neben ihm angeblich ein Tablett mit einer weißen, pulvrigen Substanz. Worum es sich dabei genau handelt, ist nicht bekannt. Körperliche Verletzungen soll der Jugendliche keine gehabt haben.

Seine Mutter spricht in einem weiteren Post von einem „unermesslichen Schock“ und bedankt sich für die vielen Mitleidsbekundungen in den sozialen Medien.

Robert De Niro spricht über Tod seines Enkelsohns: „Ich bin zutiefst betrübt“

Robert De Niro äußerte sich über einen Sprecher und teilte mit: „Ich bin zutiefst betrübt über den Tod meines geliebten Enkelsohns. Wir schätzen die große Anteilnahme sehr. Aber wir bitten darum, dass man uns die Privatsphäre gibt, um über den Verlust von Leo zu trauern.“

Sein Enkel hatte sein ganzes Leben noch vor sich, wollte in die Fußstapfen seines berühmten Opas treten. Seine bekannteste Rolle spielte Leandro De Niro im Film „A Star Is Born“ aus dem Jahr 2018. Er ist der Sohn von Robert De Niros Adoptivtochter Drena und dem Künstler Carlos Mare.

