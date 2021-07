Nach zweiwöchiger Quarantäne: Ehepaar verklagt Land Niedersachsen

Mehrere Kläger

Nach einer zweiwöchigen Quarantäne reichte ein Ehepaar Klage gegen das Land Niedersachsen ein. Sie forderten Schadensersatz von bis zu 500 Euro pro Tag.

Hannover – Am 2. Juli fand im Landgericht Hannover eine denkwürdige Verhandlung statt. Ein Ehepaar aus Cloppenburg reichte nach einer zweiwöchigen Quarantäne Klage ein. Sie hätten sich in ihrem eigenen Zuhause inhaftiert gefühlt und forderten nun vom Land Schadensersatz*. Ihr Anwalt stellte für das niedersächsische Ehepaar Gelder in Höhe von bis zu 500 Euro pro Quarantäne-Tag in Aussicht.

Für Anwalt Tobias Ulbrich war klar, die Quarantäne-Anordnung, die das Ehepaar nach einem Urlaub in Schweden erteilt wurde, sei rechtswidrig gewesen. Nach eigenen Angaben hätte seine Kanzlei Robert und Ulbrich bereits 200 Mandanten für sich gewonnen, um gegen die Corona-Maßnahmen verbunden. Große Kritik übte er bei der Verhandlung etwa auch an die PCR-Tests, die auch die sich im Norden ausbreitende gefährliche Delta-Variante* feststellen können. Medienberichten zufolge käme das Plädoyer von Ulbrich den von Querdenkern gleich. Drohen nun weitere Prozesse dieser Art? *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.