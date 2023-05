Nach Vorwürfen: Starkoch Jürgens nicht mehr Restaurant-Chef

Christian Jürgens ist ein Sternekoch. © Jörg Carstensen/ dpa

Er soll sich Mitarbeitern gegenüber unangemessenen verhalten haben. Die Anschuldigungen haben nun Folgen: Das Restaurant bekommt eine neue Führung.

Rottach-Egern - Nach Vorwürfen gegen den Star-Koch Christian Jürgens gehen die Althoff Hotels und der bisherige Leiter des Gourmet-Restaurants „Überfahrt“ am Tegernsee getrennte Wege. Sie blickten auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück, teilte eine Sprecherin der Althoff Hotels zu der Entscheidung heute mit. Das Restaurant befindet sich in deren Hotel.

Zuvor war der Drei-Sterne-Koch nach einem Bericht des „Spiegel“ über Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter wegen unangemessenen Verhaltens freigestellt worden. In dem Bericht hatte Jürgens die Vorwürfe über eine Anwältin als „unwahr“ zurückgewiesen. Die geschilderten Vorgänge hätten sich „zu keinem Zeitpunkt“ ereignet.

Die Althoff Hotels hatten dazu mitgeteilt, die Anschuldigungen müssten im Detail geprüft und eindeutig aufgeklärt werden. Eine Anwaltskanzlei sei damit beauftragt worden, die Vorwürfe aufzuarbeiten, hieß es.

Wie die Hotelkette nun weiter mitteilte, soll das Restaurant in Rottach-Egern am Tegernsee ab dem 20. Juni unter neuer Führung öffnen. Es soll künftig von dem Berliner Koch The Duc Ngo geleitet werden und unter dem Namen „Le Duc Tegernsee“ asiatische Cross-Over-Küche anbieten. dpa