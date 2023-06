Auf Unwetter folgt Sonnenschein: Sommerliches Wetter am Wochenende in Hessen

Von: Marie Ries

Teilen

Am Wochenende können sich die Menschen in Hessen auf freundlicheres Wetter mit Sonnenstrahlen und sommerlichen Temperaturen freuen.

Wiesbaden – Windböen, Gewitter, Starkregen: Die teils schweren Unwetter in Hessen vom Donnerstag sorgten für überflutete Straßen, Gebäudeschäden und gestoppte Züge. Besonders viel Regen prasselte in Wolfhagen bei Kassel vom Himmel. 62 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dort, mehr als an allen anderen Orten in Hessen gemessen wurde.

Wettervorhersage zum Wochenende: DWD meldet abziehende Wolken und Sonnenschein

Und auch am Freitag (23. Juni) ist mit Schauern sowie einzelnen Gewittern in Hessen zu rechnen, wie eine Sprecherin des DWD mitteilte. Im nördlichen Teil des Landes könnte Starkregen auftreten. Ein frischer Wind aus dem Nordwesten begleitet die Wetterlage mit starken bis stürmischen Böen. Im Laufe des Tages soll sich das Wetter jedoch beruhigen. Die Wolken ziehen ab und zu Beginn des Wochenendes können sich die Menschen auf Sonnenschein freuen.

Die Temperaturen liegen in Nordhessen am Freitag bei 20 Grad, in Südhessen bei bis zu 28 Grad in der Spitze. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf bis zu elf Grad ab, in Tälern teils auch bis neun Grad.

Zum Beginn des Wochenendes soll in Hessen wieder die Sonne scheinen. (Symbolbild) © Imago/Peters

Heiteres Wetter mit viel Sonnenschein und voraussichtlich ohne Regen am Wochenende in Hessen

Am Samstag sollen die Temperaturen dann in einem Bereich von sommerlichen 27 bis 31 Grad liegen. Der Himmel über Hessen soll sich nach Angaben des DWD meist heiter zeigen, Regen ist wohl nicht zu erwarten.

Mit ähnlichen Bedingungen ist am Sonntag zu rechnen: Neben wenigen Wolken ist viel Sonnenschein angesagt. Auch soll es wie schon am Vortag trocken bleiben. Nach Angaben des DWD klettern die Thermometer am letzten Tag des Wochenendes wohl noch ein bisschen höher als am Samstag: Bis zu 33 Grad in der Spitze soll es warm werden. (Marie Ries/dpa)