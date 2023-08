Nach Tornado-Sichtungen: Drohen nun in NRW häufiger Tornados?

Von: Jonah Reule

In NRW hat es in den vergangenen Wochen in mehreren Städten Tornado-Sichtungen gegeben (Symbolbild/Archivfoto). © Hein-Godehart Petschulat/dpa

In den letzten Wochen gab es mehrere Tornado-Sichtungen in NRW. Oftmals steckt jedoch ein anderes Wetterphänomen hinter den Beobachtungen.

Köln – Heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen haben in den vergangenen Tagen für Schäden in NRW gesorgt. Entwurzelte Bäume und abgedeckte Dächer hielten die Feuerwehr in Moers auf Trab. Außerdem gab es Berichte über einen Tornado in der Stadt. Zuvor hatte es in der jüngeren Vergangenheit auch Sichtungen von Tornados in Krefeld und Köln gegeben. Am Flughafen Düsseldorf sorgten Ende Juli zudem tornadoähnliche Trichterwolken für Aufsehen. Kommen solche Wetterphänomene in Zukunft öfter vor?

24RHEIN hat mit einem Tornado-Experten gesprochen, der erklärt, was es mit den Tornado-Sichtungen auf sich hat.