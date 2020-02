Mysteriöser Unfall: Bus kracht rückwärts gegen Hauswand

In Ostwestfalen-Lippe ist ein Linienbus bei einem Unfall rückwärts gegen eine Hauswand gerollt. Der Vorfall wirft noch viele Fragen auf.

Bielefeld – Ein rätselhafter Unfall in NRW wirft derzeit viele Fragen auf. Am Donnerstagmorgen war in Bielefeld ein Bus rückwärts über eine vierspurige Straße gerollt und mit voller Wucht gegen eine Hauswand gekracht. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich keine Personen in dem Fahrzeug. Doch der Aufprall war so heftig, dass hoher Sachschaden erstand. Die Polizei hat nun mit dem Busfahrer gesprochen. Weitere Einzelheiten zu dem Busunfall in Bielefeld finden Sie beiden Kollegen von owl24.de*.

