Mordprozess: Mutter schildert Veränderung von Ayleen

Fast ein Jahr ist es her, dass die Schülerin Ayleen aus Baden-Württemberg in Hessen getötet wurde. Für die Tat muss sich ein 30-Jähriger verantworten. © Boris Roessler/dpa

Vor knapp einem Jahr wurde die 14-Jährige verschleppt und getötet. Bereits zuvor gab es offenbar Anzeichen dafür, dass das Mädchen unter Druck stand, wie die Mutter im Mordprozess vor Gericht berichtet.

Gießen - Im Prozess um den gewaltsamen Tod der Schülerin Ayleen hat die Mutter als Zeugin geschildert, wie sich ihre Tochter in den Wochen vor der Tat verändert habe. „Es ist allen aufgefallen“, sagte die 54-Jährige am Mittwoch als Zeugin vor dem Gießener Landgericht.

Das Mädchen sei generell sehr schüchtern und zurückhaltend gewesen und „Ärger weitgehend aus dem Weg gegangen“. Seit etwa Mai habe sie lustlos, teilnahmslos und in sich gekehrt gewirkt. Sie selbst habe gedacht, es liege vielleicht an Problemen in der Schule oder mit einem Lehrer, sagte die Mutter. Den Angeklagten habe das 14 Jahre alte Mädchen nie erwähnt.

Der 30-Jährige und die Schülerin sollen sich über einen Messengerdienst und ein Onlinespiel gekannt haben. Er soll dem Mädchen zahlreiche Nachrichten mit stark sexualisierten Inhalten geschrieben, immer wieder Nacktfotos von ihr gefordert und sie damit unter Druck gesetzt haben. Der Deutsche muss sich unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung vor Gericht verantworten.

Laut Anklage soll er Ayleen am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt und sie in ein Waldgebiet nahe Langgöns in Hessen gebracht haben. Dort solle er versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell gebracht und versenkt haben. dpa