Messerangriff auf zwei Mädchen (7, 8): Mutmaßlicher Täter wohl schon früher aufgefallen

Von: Romina Kunze, Patrick Mayer, Moritz Bletzinger, Anika Zuschke

Nach dem Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Berlin kommt der Tatverdächtige in eine geschlossene psychiatrische Klinik. Er soll schon früher aufgefallen sein.

Update vom 6. Mai, 8.57 Uhr: Nach dem Messerangriff auf zwei junge Schülerinnen in einer Berliner Grundschule wurden erste Details zu dem mutmaßlichen Täter bekannt. Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat dieser die deutsche Staatsangehörigkeit, ist in Berlin geboren und lebt auch dort. Er soll schon in früheren Jahren aufgefallen sein. Die Staatsanwaltschaft sprach von „psychisch auffälligem“ Verhalten. Es habe aber keine Erkenntnisse gegeben, dass er zu Gewalttaten neige.

Update vom 5. Mai, 19.30 Uhr: Nach dem Messerangriff auf zwei Schülerinnen in einer Berliner Grundschule soll der Unterricht ab kommenden Montag (8. Mai) wieder fortgesetzt werden. Nach der Attacke auf eine 7- und eine 8-Jährige wurden alle Schülerinnen und Schüler für den Rest der Woche vom Unterricht befreit.

„Gemeinsam mit der Schulgemeinde haben wir sehr achtsam geprüft, wie es nun weitergehen kann“, sagte Frank Olie, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung am Freitag. Man wolle schnellstmöglich zu einer Normalität zurückfinden, die allen Struktur und Sicherheit gebe, so der Konsens der Prüfung. Vor Unterrichtsbeginn am Montag soll eine interne Andacht stattfinden. Sicherheitskräfte sollen vorerst auch weiterhin vor Ort sein.

Die beiden beim Angriff schwer verletzten Mädchen werden weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Angriff auf zwei Grundschülerinnen: Verdächtige zeigte schon öfters „psychisch auffälliges“ Verhalten

Update vom 5. Mai, 15.46 Uhr: Ist der 38-jährige Hauptverdächtige, der am Mittwoch (3. Mai) zwei Grundschülerinnen mit einem Messer schwer verletzt hatte, womöglich schuldunfähig? Das soll ein Gutachten nun klären. Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der dpa sagte, gilt der vermeintliche Angreifer als physisch krank und wird derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung verwahrt.

Laut dpa-Berichten sei der Mann schon in der Vergangenheit aufgefallen. Bei der Polizei sind Straftaten bekannt wie Körperverletzung, Beleidigung, Schwarzfahren, Drogendelikte und Sachbeschädigung. Die letzte aktenkundige Körperverletzung sei allerdings 2012 geschehen. Die Staatsanwaltschaft sprach von „psychisch auffälligem“ Verhalten des Verdächtigen, Anzeichen, dass er zu Gewalttaten neige, habe es aber keine gegeben.

Berichten der BZ zufolge soll der Mann 2009 seine damalige Freundin mit einem Messer attackiert haben. Das Verfahren damals wurde aber eingestellt, da die ihre Aussage zurückgenommen hatte.

Zeugenbefragung sollen weitere Aufschlüsse über die Attacken auf die beiden 7 und 8 Jahre alten Mädchen liefern. Die Untersuchungen laufen derzeit. Über ein Motiv ist noch nichts bekannt. Die beiden schwer verletzten Mädchen befinden sich weiterhin im Krankenhaus, sind aber außer Lebensgefahr.

Update vom 4. Mai, 21.45 Uhr: Ein 38-jähriger Mann hat gestanden, zwei Mädchen mit einem Messer in einer Schule in Berlin-Neukölln schwer verletzt zu haben. Er wird nun in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen.

Dies entschied ein Ermittlungsrichter am Donnerstag (4. Mai) auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wie diese mitteilte. Der Unterbringungsbefehl erging demnach wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen.

Der Mann soll zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren auf dem Gelände einer Grundschule niedergestochen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft laut der Tagesschau der ARD mitteilten, schwebt eines der Kinder weiterhin in Lebensgefahr. Das andere Opfer sei stabil. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

Messerangriff in Berlin-Neukölln: Etwa 30 Schüler mussten Tat mitansehen

Update vom 4. Mai, 15.01 Uhr: Etwa 30 Schülerinnen und Schüler mussten den Messerangriff am Mittwoch an einer Grundschule in Berlin mit ansehen. Auch Erzieher des Hortes der Evangelischen Schule Neukölln, die die Kinder am Nachmittag betreuten, hätten die Tat beobachtet, sagte die Sprecherin der Evangelischen Schulstiftung (EKBO) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Schule soll in dieser und der kommenden Woche von Sicherheitskräften bewacht werden. Ob es auch eine längerfristige Sicherung geben werde, darüber werde beraten, so die Sprecherin. Am Donnerstag und Freitag sei die Schule laut einer Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung als „Begegnungsstätte“ geöffnet. Es herrsche aber keine Schulpflicht.

Update vom 4. Mai, 14.40 Uhr: Aus Sicht des Senats war der Messerangriff an einer Grundschule in Berlin ein „absoluter Einzelfall und eine Tragödie“. Den Angriff hätte man nach aktuellem Wissensstand nicht verhindern können, sagte eine Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung am Donnerstag.

Der Schutz vor Angriffen, so gut man ihn überhaupt gewährleisten könne, sei an Berliner Schulen sehr gut vorhanden. Das Personal an Berliner Schulen sei für Notfälle dieser Art geschult. „Ein Restrisiko wird man niemals ausschließen können“, so die Sprecherin.

Messerangriff auf zwei Kinder (7, 8) an Schule in Berlin – mutmaßlicher Täter angeblich drogenabhängig

Update vom 4. Mai, 12.55 Uhr: Am Donnerstag (04. Mai) teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass beantragt wurde, den mutmaßlichen Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Richter noch am Donnerstag darüber entscheiden müsse, den Antrag anzunehmen oder den mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft im Gefängnis unterzubringen. Wie der Tagesspiegel berichtet, sieht die Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass eine psychische Erkrankung in Folge von Drogenkonsum besteht.

Update vom 4. Mai, 11.36 Uhr: Am Mittwoch hat ein Mann zwei junge Mädchen an einer Schule in Berlin mit einem Messer attackiert. Eine Schülerin wurde dabei besonders schwer verletzt, inzwischen schwebt sie aber nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte eine Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung am Donnerstag mit. Die beiden niedergestochenen Mädchen, sieben und acht Jahre alt, seien aber weiterhin schwer verletzt und werden im Krankenhaus behandelt.

Messerangriff auf zwei Mädchen (7, 8) in Berlin – Schule mit Bitte an die Presse

Update vom 4. Mai, 10.28 Uhr: Die Schulleitung der Berliner Grundschule bittet nach der Messerattacke am Mittwoch um Rücksichtnahme. „Wir sorgen uns um die Kinder und Kolleginnen und Kollegen, die bei der Tat zugegen waren. Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass auch Mitglieder unserer Schulgemeinde, die nicht selbst anwesend waren, unter einem schweren Schock stehen“, teilte der Leiter der Evangelischen Schule Neukölln, Thorsten Knauer-Huckauf, am Donnerstag auf der Internetseite mit.

Die Schule bitte daher die Presse, „sich weder heute noch in Zukunft mit Fragen an Schülerinnen und Schüler oder unsere Mitarbeitenden zu wenden“, stattdessen wurde eine E-Mail-Adresse für Presseanfragen angegeben. Schüler, Lehrer und Eltern bräuchten Zeit und Ruhe, um das schreckliche Ereignis zu verarbeiten. „Wir hoffen, dass man uns diese Zeit und Ruhe lässt.“

Messerangriff an Schule in Berlin: Motiv des Täters unklar – ein Mädchen in Lebensgefahr

Update vom 4. Mai, 9.50 Uhr: Einen Tag nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen an einer Berliner Grundschule ist das Motiv des Täters zunächst weiter rätselhaft. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich noch nicht zu dem Fall, für den Tagesverlauf werden weitere Informationen erwartet.

Bis zum frühen Donnerstagmorgen gab es mit Blick auf das lebensgefährlich verletzte Mädchen noch keine Entwarnung. Auch das zweite Mädchen wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Der Unterricht an der Evangelischen Schule Neukölln soll für den Rest der Woche ausfallen. Für Schüler, Lehrer und Eltern werden laut Senat am Donnerstag Beratungen und andere Unterstützungen angeboten. Bereits am Mittwoch waren psychologisch geschulte Helfer vor Ort im Einsatz.

Mann attackiert zwei Kinder (7, 8) in Berliner Schule in Neukölln – eines schwebt in Lebensgefahr

Update vom 3. Mai, 21.48 Uhr: Die Berliner Senatsverwaltung glaubt nicht an eine politisch oder religiös motivierte Tat. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt“, sagte eine Sprecherin von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch nach ihrem Besuch am Tatort der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann, der gegen 15 Uhr zwei Mädchen in der evangelischen Schule in Neukölln mit einem Messer angriff, hatte vermutlich psychische Probleme, berichtete die Bild. „Was wir bis jetzt wissen ist, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Es ist kein Fall von Jugendgewalt“, sagte Günther-Wünsche bei ihrem Ortsbesuch selbst.

„Die ganze Schulgemeinde ist tief betroffen und entsetzt. Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei den beiden Kindern und ihren Familien“, schreibt der Schulleiter auf der Internetseite. In den nächsten Tagen werde es keinen Regelunterricht geben. Die zahlreichen Kinder, die die Tat mitansehen mussten, werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Neukölln-Berlin: Polizei nimmt 39-jährigen Mann fest

Update vom 3. Mai, 18.11 Uhr: Die Berliner Polizei hat einen 39-jährigen Mann festgenommen. Er habe die beiden Mädchen an der evangelischen Schule mutmaßlich attackiert, teilte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Ob er die Kinder vorher kannte, werde momentan ermittelt. Bild und Berliner Zeitung hatten berichtet, der mutmaßliche Täter stehe in keinem Verhältnis zu den Opfern.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) meldete sich derweil über Facebook zu der Tat. „Ich bin erschüttert und tief betroffen über diesen schrecklichen Angriff auf zwei Kinder an einer privaten Grundschule in Neukölln“, schreibt er. „Für den Moment sind meine Gedanken bei den beiden verletzten Kindern und den vielen, die mit ansehen mussten, was passiert ist.“

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (Grüne) ist nach dem Angriff an den Tatort gefahren, sie wollte sich ein Bild von der Lage machen. „Mit Bestürzung habe ich vom Gewaltvorfall an der Neuköllner Schule erfahren. Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien. Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten“, ließ Günther-Wünsch über die Pressestelle der Senatsverwaltung mitteilen.

Berlin-Neukölln: Mann attackiert zwei Mädchen (7, 8) an einer Schule

Update vom 3. Mai, 17.36 Uhr: Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen Erwachsenen. Er soll mit einem Messer auf die beiden Mädchen eingestochen haben. Zahlreiche Schulkinder mussten die Tat mitansehen.

Die Polizei sperrte den Hintereingang der Schule bis ungefähr 17 Uhr. Zwei Stunden lang warteten Eltern vor dem Gebäude auf ihre Kinder. Sie durften vorher nicht ins Freie.

Der mutmaßliche Täter habe keinerlei Beziehung zu den Opfern und sei ersten Erkenntnissen zufolge psychisch krank, berichtet die Bild darüber hinaus.

Erstmeldung vom 3. Mai, 17.12 Uhr: Berlin – Am Mittwochnachmittag attackierte ein Unbekannter zwei Schulkinder in Berlin-Neukölln. Der Mann verletzte eine Sieben- und eine Achtjährige auf dem Schulgelände. Eines der beiden Kinder schwebe in Lebensgefahr, das andere sei schwer verletzt, berichtet die Berliner Polizei.

Angriff auf zwei Kinder in Berliner Schule: Mordkommission ermittelt

Die Tat geschah um 15 Uhr in der Mainzer Straße, der mutmaßliche Angreifer wurde direkt vor Ort festgenommen. Am frühen Abend ist die Polizei noch in der Schule, Seelsorgende sind ebenfalls anwesend. Außerdem ermittelt die Mordkommission.

Welchen Hintergrund der Angriff hatte, ist momentan völlig unklar. Die Polizei teilte keine weiteren Details mit. Die beiden verletzten Mädchen sind mittlerweile im Krankenhaus.

Ebenfalls am Mittwoch wurden zwei Schulen in Gelsenkirchen geräumt. Im Internet waren Amok-Drohungen aufgetaucht. Es ist noch ungeklärt, ob Schüler die Drohungen ins Netz gestellt haben. (moe)