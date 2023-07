„Mann im Mond“ ist älter als angenommen – Das hat auch Folgen für die Erde

Von: Tanja Banner

Die Krater auf dem Mond sehen für manche aus wie ein Gesicht – der „Mann im Mond“. (Archivbild) © IMAGO/Gottfried Czepluch

Die Krater auf dem Mond sehen für manche aus wie ein Gesicht. Der „Mann im Mond“ ist offenbar deutlich älter, als bisher angenommen, zeigt eine neue Studie.

Lyon – Die Mond-Vorderseite ist von Kratern übersät, während auf der Rückseite des Mondes ein überraschendes Granitvorkommen entdeckt wurde. Die Krater auf der Vorderseite sind so auffällig, dass viele Kulturen seit langer Zeit verschiedene Dinge in die Kraterlandschaft des Mondes hineininterpretieren. So kennt man in Europa beispielsweise den „Mann im Mond“, in Ostasien sieht man eher einen „Mondhasen“ auf dem Vollmond. Auch der chinesische Mond-Rover „Yutu“ ist nach diesem mythologischen Hasen auf dem Mond benannt.

Die Krater des Mondes sind nicht nur für die Mythologie, sondern auch für die Forschung interessant: Anhand der Einschlagstellen können Forscherinnen und Forscher nachvollziehen, wie alt eine Oberfläche ist und wann wie viele Asteroiden auf dem Himmelskörper eingeschlagen sind. Bei der Datierung der Mondoberfläche gibt es jedoch noch ein zweites System, das mit der Zählung der Krater in einem Konflikt steht: Die Auswertung von Gesteinsproben, die von robotischen Sonden („Luna“, „Chang‘e 5“) und Astronauten („Apollo“) zur Erde gebracht wurden.

„Mann im Mond“ ist etwa 200 Millionen Jahre älter als gedacht

Nun ist es einem Forschungsteam aus Norwegen und Frankreich jedoch gelungen, die zwei Systeme miteinander in Einklang zu bringen und die Oberfläche des Mondes neu zu datieren. Dabei stellten die Forscherinnen und Forscher fest, dass große Teile der Mondoberfläche – und auch Teile, die den „Mann im Mond“ ausmachen – etwa 200 Millionen Jahre älter sind, als bisher gedacht.

Die Forscherinnen und Forscher um Stephanie Werner (Universität Oslo) nutzten Analysedaten von Gesteinsproben, die die „Apollo“-, „Luna“- und „Chang‘e 5“-Missionen vom Mond zur Erde gebracht hatten. Außerdem verwendeten sie spektroskopische Daten von Mondsonden wie der indischen „Chandrayaan-1“ für ihre Analysen. „Wir haben festgestellt, dass wir auf diese Weise die Diskrepanz auflösen und das Alter der Mondoberfläche um bis zu 200 Millionen Jahre nach hinten verschieben konnten“, erklärt Werner in einer Mitteilung der Goldschmidt Conference, auf der die Forscherin die Studie vorgestellt hat.

Mond wurde viel früher von Asteroiden bombardiert

Durch die neue Analyse wurde beispielsweise auch das Alter des Mare Imbrium auf dem Mond plötzlich um 200 Millionen Jahre älter – es wurde bereits vor 4,1 Milliarden Jahren von einem Asteroiden der Größe Siziliens in die Mondoberfläche geschlagen, zeigen die Forscher. Das Mare Imbrium (lat. Regenmeer) ist eine große Tiefebene auf der linken oberen Seite des Mondes. Es stellt das „linke Auge“ des „Manns im Mond“ dar. Die Forschung geht derzeit davon aus, dass die dunklen Becken auf dem Mond, die Mare (lat. Meere) genannt werden, magmagefüllte Einschlagskrater sind.

Mondoberfläche ist 200 Millionen Jahre älter als gedacht

Die Rückdatierung der Mondoberfläche um 200 Millionen Jahre macht für die Forscherin Werner „einen großen Unterschied“. Schließlich wisse man jetzt, dass eine intensive Periode des Bombardements aus dem Weltall zeitlich früher stattfand als die ausgedehnte vulkanische Aktivität, die die „Mann-im-Mond“-Muster entstehen ließ. „Da dies auf dem Mond geschah, ist es fast sicher, dass auch die Erde diesem früheren Bombardement ausgesetzt war“, so Werner.

Das „Zurücksetzen der Monduhr“, wie die Forscherinnen und Forscher ihr Ergebnis nennen, hat im Übrigen keine Auswirkungen auf das Alter des Mondes – nur auf das Alter der Mondoberfläche, wie man sie heute auf dem Erdtrabanten sehen kann. Denn der Mond ist seit langem geologisch inaktiv – seine Oberfläche verändert sich nicht, wenn er nicht gerade von Asteroiden oder Kometen getroffen wird.

Plattentektonik lässt Einschlagspuren auf der Erde verschwinden

Auf der Erde sieht das anders aus: Der blaue Planet hat zwar ähnlich viele Treffer abbekommen wie der Mond, doch die tektonischen Bewegungen der Erdoberfläche haben einen großen Teil der Einschläge unsichtbar gemacht. „Die Spuren dieser Einschläge auf dem Mond zeigen, wie die Erde ohne die geologischen Umwälzungen der Plattentektonik aussehen würde, die hier auf der Erde stattgefunden haben“, erklärt Forscherin Werner.

Audrey Bouvier (Universität Bayreuth), die an der Studie nicht beteiligt war, ergänzt, warum die neue Erkenntnis so wichtig ist: „Eine solch schwere Bombardierung muss die Entstehung und frühe Entwicklung des Lebens auf der Erde und möglicherweise auf anderen Planeten wie dem Mars beeinflusst haben.“

Die Studie des Forschungsteams soll im Fachmagazin The Planetary Science Journal veröffentlicht werden. (tab)