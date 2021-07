Mann (19) tot in Wohnung gefunden - Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Die Kriminalpolizei und die Staatsantwaltschaft Darmstadt haben die Ermittlungen zu dem möglichen Tötungsdelikt in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) aufgenommen. (Symbolbild)

Mörfelden-Walldorf

Eine Frau aus Mörfelden-Walldorf ruft die Polizei: Ein Familienmitglied sei schwerverletzt, ein anderes tot. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Gewaltverbrechen hin.

Mörfelden-Walldorf – Die Polizei Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermitteln im Fall eines möglichen Tötungsdeliktes. In einer Wohnung in Mörfelden-Walldrof im Kreis Groß-Gerau wurden neben einem verletzten Mann ein lebloser Jugendlicher aufgefunden.

Tötungsdelikt in Mörfelden-Walldorf: Erste Erkenntnisse zur Todesursache

Laut einem Bericht der Polizei wurden die Beamten am Sonntag (04.07.2021) früh morgens gegen kurz nach 6 Uhr alarmiert. Eine 37-jährige Frau meldete, dass ihr 46-jähriger Mann schwerverletzt und der 19-jähriger Sohn tot sein soll. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte dies mittels polizeilicher und ärztlicher Untersuchungen bestätigen.

Der verletzte Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo er medizinisch versorgt wird. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Sohn durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen sein: „Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Sohn infolge stumpfer Gewalteinwirkung gestorben sein könnte“, so die Polizei Südhessen in ihrem Bericht.

Tötungsdelikt in Mörfelden-Walldorf: Täterschaft und Hintergründe unbekannt

Wer für den Tod des Jugendlichen verantwortlich ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen – weitere Auskünfte sollen folgen.

In Mörfelden-Walldorf ereignete sich in der Vergangenheit bereits ein anderer tragischer Vorfall. In einer Wohnung fand die Polizei zwei Leichen mit Schussverletzungen.