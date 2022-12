Modedesignerin Vivienne Westwood (81) ist tot: „Friedlich im Beisein ihrer Familie gestorben“

Von: Thomas Eldersch

Modedesignerin Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. © Andres Pantoja/dpa

Auf den Social-Media-Kanälen der Modedesignerin wurde bekannt gegeben, dass Vivienne Westwood (81) in London verstorben sei.

München – Die berühmte und exzentrische Modedesignerin Vivienne Westwood ist tot. Sie starb laut dem Social-Media-Account ihres Modelabels in ihrem Haus in Clapham in South London. Weiter heißt es, dass die 81-Jährige „friedlich im Beisein ihrer Familie verstorben ist“. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.

Modedesignerin Vivienne Westwood ist tot

Westwood wurde am 8. April in Tintwistle in Derbyshire geboren. Die extravagante Modeschöpferin veränderte vor allem in den 1970er-Jahren die Modewelt mit der Erfindung ihrer Punk-Mode. Sie liebte es stets farbenfroh und kunterbunt. Sie kombinierte in ihren Stücken verschiedenste Muster und Stoffe und kreierte so ihren ganz eigenen Stil. Auch im deutschsprachigen Raum wirkte sie. So nahm sie von 1989 bis 2005 Lehraufträge für Modedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien und an der Universität der Künste Berlin wahr.

Auf ihren Social-Media-Kanälen heißt es weiter, sie verfolgte bis zum Schluss die Dinge, die sie liebte. Sie arbeitete an ihrer Mode, an ihrer Kunst, sie schrieb ein Buch und versuchte die Welt besser zu machen. „Sie lebte ein erstaunliches Leben. Ihr Einfallsreichtum und Einfluss über die letzten 60 Jahre waren enorm und werden bis in die Zukunft weiter bestehen“, heißt es auf Instagram.

