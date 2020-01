In Mexiko hat ein 11-Jähriger in einer Grundschule mit einer Waffe um sich geschossen und dabei seine Lehrerin und anschließend sich selbst getötet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

In Mexiko kam es zu einem Amoklauf an einer Grundschule.

Ein 11-jähriger Schüler schoss dabei um sich.

Es gibt mehrere Tote und Verletzte.

Torreón - Ein Sechstklässler hat in einer Grundschule in Mexiko, das Colegio Cervantes in der Stadt Torreón, das Feuer eröffnet und eine Lehrerin getötet. Auch ein Schüler kam bei den Schüssen am Freitag in einer Privatschule in der nordmexikanischen Stadt Torreón ums Leben, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Coahuila mitteilte.

Es war zunächst unklar, ob es sich bei dem toten Schüler um den Schützen handelte. Es gab den Angaben zufolge außerdem sechs Verletzte - fünf Schüler und eine Lehrerin. Laut Aussage des Polizeichefs handelt es sich um eine „Aggression eines Minderjährigen, bei dem der Aggressor und eine Lehrerin gestorben sind.“ Zusätzlich sprach er zunächst von nur vier verletzten Personen.

Amoklauf in Grundschule in Mexiko: Beweggründe für Tat unklar

Der Schütze war Medienberichten zufolge elf Jahre alt. Er hatte nach Aussage eines Sprechers der Staatsanwaltschaft zu Beginn des Schultages um Erlaubnis gebeten, das Klassenzimmer zu verlassen, um die Hose zu wechseln. Er sei lange fortgeblieben, sodass die Lehrerin nach ihm geschaut habe. Da habe er angefangen, zu schießen. Der Junge hatte demnach zwei Waffen dabei. Er war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein guter Schüler und lebte bei seiner Großmutter. Seine Beweggründe waren zunächst unbekannt. In München wurde das Attentat am OEZ 2016* nun drei Jahre nach den Geschehnissen neu bewertet.

Pánico total A las afueras de la escuela dónde ocurrió la tragedia en #Torreón #Coahuila, un menor mató a varios compañeros Y al parecer a su maestra. pic.twitter.com/0wRUNF6lwl — Chu Alvarado (@Chu_Alvarado) 10. Januar 2020

Im Januar 2017 hatte an einer Schule im nordmexikanischen Monterrey ein 15-Jähriger das Feuer auf eine Lehrerin und seine Mitschüler eröffnet und sich schließlich selbst getötet - die Lehrerin starb später an ihren Verletzungen. Das war der bislang schlimmste Amoklauf der jüngeren Vergangenheit an einer Schule in Mexiko.

tf/dpa

