Meteorologen rechnen erneut mit Unwettern

Das Unwetter wird bestimmte Regionen in Deutschland erneut heftig treffen.

Wetter in Deutschland

Das Wetter in Deutschland legt am Mittwoch nur eine kurze Ruhepause ein, bevor es am Donnerstag nahezu überall im Land wieder zu Unwettern kommen kann.

Stuttgart - Die Mitte der Woche wird der wohl entspannteste Tag für Deutschland. Überall im Land kehrt laut Meteorologen nach turbulenten, gewittrigen Tagen am Mittwoch wieder etwas Ruhe ein. Wenig Regen und viel Sonnenschein wird erwartet. Allerdings ist das nur eine kurze Ruhepause. Am Donnerstag sieht das Wetter in Deutschland wieder ganz anders aus. Wie BW24* berichtet, werden die Unwetter „sehr, sehr heftig“ werden und mit Starkregen und Hagel zurückkehren.

Das Wetter in Deutschland (BW24* berichtete) erlebt in den letzten Wochen heftige Unwetter, die überall im Land zu enormen Schäden geführt haben. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA