Meteorologe prognostiziert „Wärmeberg“ in NRW – und ist vom „Polarwirbel“ genervt

In NRW können sich Menschen schon bald auf frühlingshafte Temperaturen freuen. (Symbolbild) © Sophie Brössler/dpa

Bevor der Frühling in NRW endgültig Einzug hält, wird es in den kommenden Tagen nochmal kalt. Dann aber rollt der „Wärmeberg“ an.

Köln – Das Wetter zum Straßenkarneval 2023 hätte in NRW kaum besser sein können – wer nun jedoch auf den dauerhaften Frühlings-Einzug gehofft hat, wird in den kommenden Tagen enttäuscht. Laut Meteorologe Dominik Jung wird es am kommenden Wochenende nochmal richtig kalt, bevor Anfang März der nächste „Wärmeberg“ ansteht. Berichte über „Polarwirbel“ und einen extremen Kälteeinbruch hält er indes für übertrieben.

24RHEIN informiert, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen werden soll.