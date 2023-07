Französin beim Kaffeeklatsch von Meteorit getroffen? Fachleute widersprechen der Theorie

Von: Tanja Banner

Die meisten Gesteinsbrocken, die aus dem Weltall auf die Erde fallen, verglühen in der Erdatmosphäre und sind als Sternschnuppe zu sehen. (Archivbild) © IMAGO/ingimage

Eine Französin glaubt, von einem Meteoriten getroffen worden zu sein. Fachleute widersprechen ihr jedoch – aus einem bestimmten Grund.

Schirmeck – Das meiste Gestein, das aus dem Weltall auf die Erde zurast, verglüht in der Erdatmosphäre und ist nur als „Sternschnuppe“ oder hellerer „Feuerball“ zu sehen. Doch manchmal gelangt ein solcher Stein aus dem Weltraum auch auf die Erde – übersteht er den Flug durch die Atmosphäre, wird er Meteorit genannt. Ein solcher Himmelskörper hat kürzlich ein Haus in Elmshorn getroffen. Nun will auch eine Frau im französischen Schirmeck bei Straßburg von einem Meteoriten getroffen worden sein, wie sie der französischen Lokalzeitung Les Dernières Nouvelles d‘Alsace erzählte.

Sie saß gegen 4 Uhr morgens mit einer Freundin beim Kaffeetrinken, als sie Lärm vom Dach neben sich hörte, so die Französin gegenüber der Zeitung. „In der darauffolgenden Sekunde spürte ich einen Stoß in den Rippen. Ich dachte, es sei ein Tier, eine Fledermaus.“ Der Übeltäter: Ein etwa 50 Gramm schwerer Stein, der etwa die Größe eines Golfballs hat.

Frau in Frankreich will von Meteorit getroffen worden sein

Der von der getroffenen Französin kontaktierte Geologe Thierry Rebmann begutachtete den Stein und erklärte gegenüber France Bleu Alsace: „Es ist schon selten, einen Meteoriten zu finden, aber dann auch noch in direktem Kontakt zu stehen und er fällt vom Himmel, das ist ein fast einmaliger Fall.“ Der Stein sehe aus wie Vulkangestein und sei nicht selten. Rebmann rät nun zu einer gründlichen Analyse des Steins, um herauszufinden, woher er kam. „Die mineralogische Beschaffenheit gibt uns einen Hinweis auf die Herkunft dieses Gesteins.“ Erst kürzlich haben Forscher so einen Meteoriten identifiziert, der ursprünglich von der Erde stammt.

Doch noch ist die Frage nicht geklärt, ob es sich bei dem Stein, der die Französin getroffen hat, tatsächlich um einen Meteoriten handelt. Der französische Astronom Jeremie Vaubaillon ist gegenüber Space.com jedenfalls skeptisch: „Die Bilder zeigen deutlich, dass das kein Meteorit ist Diese Steine haben viel zu viele Ecken, um Meteoriten zu sein“, so der Astronom. Schließlich sei ein Meteorit durch die Erdatmosphäre geflogen, wo er schmelze – da blieben keine Ecken mehr übrig.

Meteoriten sind meist glatt, weil sie in der Erdatmosphäre schmelzen

„Stellen Sie sich einen schmelzenden Eiswürfel vor: Sehr schnell sind keine Kanten mehr übrig. Genau das Gleiche passiert einem Meteoriten, der durch die Erdatmosphäre fliegt.“ Für einen Meteoriten ist der Stein demnach viel zu rau – Meteoriten haben in der Regel relativ glatte Oberflächen. Ähnlich sieht das auch der Astronom François Colas, der für das Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network (FRIPON) arbeitet. Er erklärt gegenüber der französischen Zeitschrift Ciel & Espace, dass ein Meteorit aus dem Weltall eine Geschwindigkeit von etwa 300 Kilometern pro Stunde hat. Deshalb hätte der Stein das Dach des Hauses beschädigen müssen, von dem er abgeprallt ist.

Ein weiterer Punkt, der gegen einen Meteoriten spricht: Am Himmel über Frankreich wurde in der fraglichen Nacht kein Aufblitzen eines Meteors gesehen, wie es erst neulich über Teilen Deutschlands zu beobachten war. Entweder wurde das Objekt von Himmelsbeobachtern übersehen – oder es kam nicht aus dem Weltall. Dazu kommt, dass es sehr selten ist, dass ein Himmelsgestein den Eintritt in die Atmosphäre überlebt, wie Vaubaillon erklärt: „Meteoritenfälle sind selten; das meiste Meteoriten-Material wird während des Eintritts in die Atmosphäre geschmolzen.“

Meteorit in Frankreich? Nur die wenigsten überstehen Flug durch die Atmosphäre

Um den Eintritt in die Atmosphäre zu überleben und den Boden zu erreichen, muss das Gestein langsam unterwegs sein und einen Durchmesser von mehr als einem halben Meter haben – „und große Objekte sind selten“, so der Astronom. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten getroffen zu werden, sehr gering. National Geographic zitiert dazu den Astronomen Michael Reynolds: „Die Chance, gleichzeitig von einem Tornado, einem Blitz und einem Hurrikan getroffen zu werden, ist größer.“ Es gibt jedoch Fälle, in denen Menschen tatsächlich von einem Meteoriten getroffen wurden, wie den von Ann Hodges, die 1954 in ihrem Haus im US-Bundesstaat Alabama von einem vier Kilogramm schweren Meteoriten verletzt wurde.

Der Fall der Französin, die von einem Meteoriten getroffen worden sein will, ist unterdessen noch nicht eindeutig geklärt. Das Trümmerteil soll nun analysiert werden, berichtet die französische Presse. (tab)