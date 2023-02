Angriff an Schule in Dortmund: 19-Jähriger verletzt – Täter wohl flüchtig

Von: Alina Schröder

An einer Dortmunder Berufsschule soll es am Mittwochvormittag (1. Februar) einen Messerangriff gegeben haben. Ein 19-Jähriger wurde verletzt. © Markus Wüllner/dpa

An einer Schule in Dortmund kommt es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei. Täter sollen Berichten zufolge einen Schüler mit einem Messer verletzt haben.

Update vom Mittwoch, 1. Februar, 14.18 Uhr: Wie RUHR24 berichtet, handele es sich bei dem Verletzten um einen 19-jährigen Schüler. Dieser sei nicht lebensgefährlich verletzt, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, wie eine Sprecherin der Polizei dem Portal bestätigt haben soll.

Angriff an Berufsschule in Dortmund: Ein Schüler verletzt

Erstmeldung vom Mittwoch, 1. Februar 2023: Dortmund – Am Mittwoch ist die Polizei in Dortmund zu einem Großeinsatz an einem Berufskolleg ausgerückt. Bei dem Angriff soll ein Schüler verletzt worden sein. Ein Täter sei festgenommen worden, ein weiterer auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin. Es handle sich nicht um einen Amoklauf, betonte sie auf Nachfrage. Nähere Details waren zunächst unklar. Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten darüber berichtet.

Medien berichteten von einem „Messerangriff“. Dies bestätigte die Polizeisprecherin zunächst nicht. Man habe einen Griff eines Messers gefunden, wisse aber nicht, ob es sich um ein Tatmittel handle. Die Polizei sei nach wie vor in der Schule, dem Paul-Ehrlich-Berufskolleg im Stadtteil Hacheney. Nach dem zweiten Tatverdächtigen werde weiter gefahndet. (asc/dpa)