Maserati Levante hebt ab und kracht in Brücke: Flüchtender Raser hat „Glück, dass er überlebt“

Was für eine Punktlandung! Der Maserati steckt eingequetscht in einer Ecke einer Brückenunterführung fest.

von Jasmin Pospiech

Riesiges Glück hat ein Mann, als er im Maserati Levante gegen eine Brücke crasht. Doch es könnte ein übles Nachspiel haben – schließlich gehört das Luxus-SUV jemand Anderes.

Oakland (Kalifornien) – Das ist wahrlich eine Punktlandung: Doch bei aller Bewunderung ob solcher „Fahrkünste“ eines Maserati-Levante-Fahrers, sollte man von Glück reden, dass der diesen „Flug“ überhaupt überlebt. Sieht man die dazugehörigen Bilder, ist es schwer vorstellbar, wie er lebend aus diesem Wrack gerettet werden konnte. Was für ein Horror-Crash!

Wie die Polizei von Oakland im US-Bundestaat Kalifornien berichtet, hatte der Fahrer des Luxus-SUV mehr Glück als Verstand. Sie wird kürzlich zu einem Unfallort der besonderen Art gerufen – und die Einsatzkräfte können nicht umhin, mehrere Bilder von der skurrilen Szene zu schießen, die sich ihnen bietet. Zu unfassbar ist der Anblick. Wie zum Teufel ist das passiert? Schließlich muss man das erst mal schaffen: Den weißen Maserati hat es unterhalb einer Brücke – an einer fast unmöglichen Stelle – regelrecht „zerlegt".