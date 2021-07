Mann filmt schockiert, wie Jugendlicher auf Porsche Carrera GT einschlägt, aber greift nicht ein

Live auf Video

Von Jasmin Pospiech schließen

„Was tust du da?!“ – Ein Auto-Fan kann nicht fassen, was er sieht: Ein Jugendlicher drischt mit einer Metallstange immer wieder auf einen Porsche ein. Das Netz rätselt über den Grund.

Dover (Großbritannien) – Und das auch noch mit einer Metallstange: Ryan Hambrook ist fassungslos bei dem Anblick, der sich ihm kürzlich am helllichten Tag auf einer viel befahrenen Straße bietet. Der junge Mann, der von Beruf Kanalreiniger ist, ist gerade in seiner Heimatstadt Dover in Großbritannien unterwegs. Er traut seinen Augen kaum, als er plötzlich drei Gestalten am Straßenrand in der Nähe von zwei Sportwagen herumlungern sieht.

Weil Hambrook die Befürchtung hat, dass hier Rowdys am Werk sind, parkt er in der Nähe und filmt das Geschehen mit der Kamera. Das Video, das hier zu sehen ist, postet er auf seinem persönlichen Facebook-Account. Darin hört man den 28-Jährigen schockiert seufzen: „Oh nein, was tust du da?!“

Doch aus dieser Entfernung kann ihn der junge Mann natürlich nicht hören, der erneut zuschlägt, und zwar so lange, bis einige Beulen in der Motorhaube zu erkennen sind. Passanten, die vorbeigehen, wundern sich, doch niemand hindert ihn daran, das Auto weiter zu demolieren. Auch Hambrook selbst nicht. Was dann passiert und was es damit auf sich hat, dass der Jugendliche so auf den Porsche Carrera GT eindrischt, darüber rätselt jetzt das Netz. Die komplette Geschichte lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.