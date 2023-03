Mann findet wohl über 200 Jahre alte Riesenmuschel – und will sie zu Suppe verarbeiten

15 Zentimeter groß

Ein Mann entdeckt an einem Strand in Florida eine riesige Muschel, die noch dazu mehr als 200 Jahre alt ist. Dann überlegt er, sie zu kochen.

Florida - Es ist ein scheinbar ganz normaler Tag für Blaine Parker, als er mit seiner Familie einen Strandspaziergang in Florida unternimmt. Doch dann stolpert er gewissermaßen über einen historischen Fund. Ihm fällt eine außerordentlich große Muschel auf. Sie ist fast umgerechnet 15 Zentimeter groß. Und nicht nur das: Die Riesenmuschel ist mehr als 200 Jahre alt. Weil solche Funde nicht alle Tage vorkommen, bringt Parker das Meerestier zum Gulf Specimen Marine Lab - einem Aquarium, bei dem er arbeitet.

Fund in Florida: Riesenmuschel hat Jahresringe

Wie CBS News berichtet, wird schnell klar: Es handelt sich um etwas Besonderes. Ähnlich wie Bäume haben diese Muscheln nämlich Jahresringe. Bei dem Findling handelt es sich um eine Islandmuschel. Ganze 214 Ringe zählt Parker bei ihr. Folglich wird ihr Geburtsjahr auf 1809 geschätzt. Es ist dasselbe Jahr, in dem auch der ehemalige US-amerikanische Präsident Abraham Lincoln das Licht der Welt erblickt. Nur konsequent also, dass das Team vom Gulf Specimen Marine Lab das Tier augenzwinkernd „Abrer-clam Lincoln“ taufen. „Clam“ ist dabei der englische Begriff für Muschel. Und aus so einer prächtigen Muschel lässt sich doch sicherlich ein gutes Süppchen kochen, oder?

Mann findet riesige Muschel an Strand: „Wir wollten sie essen“

In der Tat wird diese Muschelart häufig vom Menschen geerntet und für kulinarische Zwecke weiterverarbeitet. Schließlich lassen sich aus so einer großen Muschel gleich mehrere Portionen Suppe zubereiten. Das weiß auch Parker. „Wir wollten sie essen, aber nach weiteren Überlegungen kamen wir zu dem Entschluss, dass sie doch etwas Besonderes ist. Also wollten wir sie nicht töten“, sagt Parker im Gespräch mit Tallahassee Democrat.

Inzwischen lebt „Abrer-clam Lincoln“ wieder frei im Golf von Mexiko. Mit ihren 214 Jahren ist sie aber bei Weitem nicht das älteste Exemplar. Die Arctica islandica, wie sie auf Lateinisch heißt, wird auch mal locker 500 Jahre alt - oder mehr. Sie „ist das älteste, nicht-koloniale Tier, das es auf der Welt gibt“, sagt Alexander Scheuerlein beim Deutschlandfunk. „Die Älteste ist jetzt 500 plus Jahre alt. Es ist durchaus vorstellbar: Wenn man noch länger sucht, findet man sicher noch Ältere“, so der Biologe.

Apropos: In den Ozeanen unseres Planeten gibt es viele Lebewesen, die sehr alt werden können. Forscher sprechen sogar von „lebenden Fossilien“.

