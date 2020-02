Mann flippt wegen "Ghetto-Faust" aus: Pfefferspray-Attacke auf Bahn-Mitarbeiter

Ein betrunkener Mann kommt nachts an den Infoschalter der Bahn und lässt sich eine Frage beantworten. Bedanken will er sich mit einer "Ghetto-Faust". Weil der Mitarbeiter die nicht erwidert, rastet er komplett aus.

Dortmund - Es gibt sicherlich verständlichere Gründe für einen Ausraster: Am Hauptbahnhof in Dortmund ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 41-Jähriger durchgedreht, weil ein Mitarbeiter der Bahn seine "Ghetto-Faust" nicht erwidern wollte.

Der betrunkene Mann hatte am Info-Point der Bahn eine Frage gestellt, die ihm der Mitarbeiter dort auch beantwortet hatte. Dafür wollte der 41-Jährige sich auf seine Weise bedanken - mit einer "Ghetto-Faust", ein Gruß bzw. eine Verabschiedung, bei der zwei Menschen ihre Fäuste sanft aneinander stoßen.

Diese erwiderte der Mitarbeiter der Bahn aber nicht, was den betrunkenen Fragesteller derart erzürnte, dass er sein Gegenüber beleidigte, bedrohte und dann mit Pfefferspray attackierte, bevor er flüchtete. Wie der 41-Jährige dann noch einen Polizisten angriff und warum vier Beamte nötig waren, um in zu bändigen, lesen Sie auf wa.de*.

