Mann erleidet Herzstillstand im Flugzeug: Zum Glück sind Dutzende Herzspezialisten an Board

Von: Bjarne Kommnick

Auf einem Flug von Stockholm nach Los Angeles erleidet ein Passagier einen Herzstillstand. Doch er hat großes Glück im Unglück.

Stockholm – Auf einem Linienflug von Stockholm nach Los Angeles ist es zu einem schweren medizinischen Zwischenfall gekommen. Ein Passagier erleidet während des Fluges an seinem Geburtstag einen Herzstillstand. Doch in seiner Not ereilt ihn eine unerwartete Rettung. An Bord befinden sich zufällig Herzspezialisten, die dem Mann das Leben gerettet haben, wie Pilot Henrik Nielsen gegenüber ekstrabladet.dk in einem Interview über seine berufliche Laufbahn erklärt.

Stadt Stockholm Fläche 188 km² Bevölkerung 975.551 Gegründet 1252

Mann erleidet Herzstillstand im Flugzeug – mit 56 Ärzten an Bord

Nielsen beschreibt die Situation: „Das war der schlimmstmögliche Zeitpunkt. Alles war so weit entfernt. Wir suchten nach dem nächstgelegenen Flughafen, aber der war vier Stunden weit weg“. Also habe das Bordpersonal sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, wie stern.de zuvor berichtete. Nicht immer ist das Personal so fürsorglich, wie ein Flugzeug-Unfall zeigt, bei dem die Crew vor den Passagieren die Maschine verlassen hat.

Auf einem Flug von Stockholm nach Los Angeles haben Herzspezialisten einem Passagier das Leben gerettet. © IMAGO/Nicolas Economou

Doch als die Situation auch den restlichen Passagieren bewusst geworden war, habe sich die fast hoffnungslose Situation schnell zum Besseren gewendet. Denn genau auf diesem Flug seien 56 Ärztinnen und Ärzte mitgeflogen, die auf dem Weg zu einem Medizinkongress in den USA waren.

Herzspezialisten eilen Mann mit Herzstillstand auf Flug zur Hilfe

Unter denn Passagieren seien auch Herzspezialisten gewesen, die für genau solche Situationen bestmöglich ausgebildet sind. Also haben sich die Ärzte dem Notfall schnell angenommen. Nielsen erklärt: „Sie stabilisierten seinen Gesundheitszustand und erklärten uns dann ausführlich, was dem Mann fehlte“.

Der Mann konnte den Flug fortsetzen und sicher mit den anderen Passagieren für weitere Behandlungen am Boden landen. Doch statt dem Weg in die Notaufnahme, habe dieser den Weg zu seiner Familie gesucht, um seinen 40. Geburtstag mit ihnen zu feiern. Dank der Behandlung und Diagnose an Bord brauche es jedoch laut den Ärzten ohnehin nur noch einen Besuch bei einem Facharzt zu einem späteren Zeitpunkt. In Madrid hatte ein Pilot zuletzt sogar das Flugzeug stehen gelassen, weil die Geburt seines Kindes bevorstand.