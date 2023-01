Mandelblüte an der Costa Blanca: Xylella vernichtet immer mehr Bäume

Von: Anne Thesing

Steht die Mandelblüte an der Costa Blanca vor dem Aus? © Anne Thesing

Der Februar ist an der Costa Blanca der Monat der Mandelblüte. Doch die Xylella-Plage lässt immer weniger Bäume blühen. Was das Bakterium alles anrichtet, steht in diesem Artikel:

Alcalalí - Das kleine Dorf Alcalalí wird Jahr für Jahr im Februar zur Tourismusattraktion im Hinterland der Costa Blanca. Der Grund: die blühenden Mandelbäume. Doch von der prachtvollen Mandelblüte ist in vielen Orten der Costa Blanca wegen der Xylella-Plage nicht mehr viel übrig, schreibt costanachrichten.com.

Die ehemals gepflegten Felder, die ein Aushängeschild für Alcalalí waren, sind verwildert, die meisten Bäume wurden auf Anweisung der valencianischen Landesregierung gefällt. Ganz und gar nicht einverstanden mit dieser Politik sind die Landwirte. Sie fordern nach Lösungen, um mit der Xylella leben zu können - so wie es in einer anderen Region Spaniens, auf den Balearen, geschieht.