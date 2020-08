Wohnmobil fängt Feuer: Urlauberin (22) aus Oberbayern will helfen - und stirbt

Am Malkwitzer See (Mecklenburg-Vorpommern) fing ein Wohnmobil Feuer. Eine 22-jährige Urlauberin aus Oberbayern wollte helfen - und kam ums Leben.

In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu einem tragischen Unfall.

Ein Wohnmobil fing auf einem illegalen Campingplatz Feuer.

Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wollte helfen - und starb.

Hohen Wangelin/Oberpfalz - Tragischer Vorfall am Malkwitzer See: Eine Frau aus Bayern ist am Montag (10. August) gegen 22.50 Uhr tödlich verunglückt.

Tragischer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern: Wohnmobil gerät in Brand - Helferin stirbt

Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg mitteilte, parkte nach bisherigen Erkenntnissen ein Wohnmobil auf einem nicht ausgewiesenen Campingplatz am Malkwitzer See unter einer Hochspannungsleitung. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache geriet das Wohnmobil in Brand. Durch die Hitzeentwicklung riss die Hochspannungsleitung und fiel auf das Wohnmobil.

Wohnmobil brennt: Frau will helfen - Urlauberin (22) aus dem Landkreis Weilheim-Schongau stirbt

Eine 22-jährige Urlauberin aus dem Landkreis Weilheim-Schongau*, „die wegen des Brandes helfen wollte, wurde in Folge der abgestürzten Hochspannungsleitung so stark verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter erster Hilfsmaßnahmen noch vor Ort verstarb“, wie die Polizei mitteilte. Zwei 17- und 19-jährige Urlauber, die mit der jungen Frau dort waren, leisteten ihr erste Hilfe und wurden leicht verletzt. Auch der 47-Jährige Nutzer des Wohnmobils wurde beim Löschversuch leicht verletzt, er musste behandelt werden.

Bei einem Unglück mit Feuer und einer Stromleitung am Malkwitzer See ist eine Urlauberin ums Leben gekommen. https://t.co/olmryBW3m9 pic.twitter.com/wa12qxlwqZ — SVZonline (@SVZonline) August 11, 2020

Fremdeinwirkung werde ausgeschlossen, ein Todesermittlungsverfahren sei wie üblich eingeleitet worden. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.