Münchner Polizei reagiert mit deutlichen Worten - Klarstellung nach TV-Hammer „Männerwelten“

Der 15-minütige Beitrag „Männerwelten“ auf ProSieben von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt hat die Polizei München reagiert.

Der Sonderbeitrag auf ProSieben „Männerwelten*“ von Joko & Klaas hat große Wellen geschlagen.

Das sensible Thema, das in dem Beitrag behandelt wurde, bewegt viele Menschen.

Jetzt hat sich die Polizei München mit einem eindringlichem Appell zu dem Thema geäußert.

München - Diese 15 Minuten werden wohl in die jüngere Fernsehgeschichte eingehen. Was Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt am Mittwochabend zur besten Sendezeit um 20.15 auf dem Fernsehsender ProSieben zum Besten gaben, sorgte für großen Wirbel. Sie zeigten auf sehr direkte Art und Weise auf, mit welchen Problemen Frauen tagtäglich in Deutschland zu kämpfen haben. Jetzt hat die Polizei München reagiert.

Nach „Männerwelten“-Hammer auf ProSieben: Polizei München reagiert via Twitter

Während der 15 Minuten Sendezeit zeigten verschiedene Frauen, wie etwa Stefanie Giesinger mit welchen belastenden Handlungen von Männern sie regelmäßig zu kämpfen haben. Der außergewöhnliche Beitrag stoß im Netz auf enorme Resonanz und ging binnen weniger Stunden viral. Das sensible Thema rund um Sexismus im Netz bis hin zur schonungslosen Thematisierung von Vergewaltigungen bewegte viele Menschen in Deutschland, auch wenn „Lets-Dance“-Jurorin Motsi Mabuse jetzt überraschende Worte für den Beitrag fand*.

Die Polizei München, die schon häufig durch ihre Twitter-Beiträge für Belustigung gesorgt hatte, hat sich jetzt der Thematik in einem Tweet gewidmet und das ernste Thema angesprochen.

„Männerwelten“ bei ProSieben: Polizei München mit eindringlichen Worten

Mit eindringlichen Worten hat sich die Polizei, die momentan durch die Corona-Krise kuriose Einsätze fahren muss*, der Thematik angenommen: „Das bringt doch eh alles gar nichts...Falsch! Habt den Mut und zeigt Sexualstraftaten bei uns an,“ so das Statement der Beamten via Twitter. Außerdem wird der Post begleitet von weiteren ernsten Worten. „ Nur ein blöder Spruch, ein freizügiges Bild, eine "harmlose" Berührung... Sexualstraftaten sind verboten und belasten. Die Dunkelziffer ist hoch: aus Scham, Angst oder weil es nur ein "Witz" ist?“

Nur ein blöder Spruch, ein freizügiges Bild, eine "harmlose" Berührung... #Sexualstraftaten sind verboten und belasten.



Die Dunkelziffer ist hoch: aus Scham, Angst oder weil es nur ein "Witz" ist?



Wir sind auf Eure Hinweise angewiesen, wählt im Notfall die 110!#maennerwelten pic.twitter.com/wkMvjWnppZ — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 14, 2020

Nach Pro7-Hammer mit Joko und Klaas: Münchner Polizei mit Appell

Das sensible Thema bewegt also auch die Polizei in München, die sich dem Tabu-Thema bewusst zu sein scheint. Auch wenn in Zeiten von Corona* schwierige Einsätze, wie die kommende Demonstration am Samstag* 15. Mai) in München anstehen, ist der Beitrag auf ProSieben voll eingeschlagen.

