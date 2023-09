In diesen 10 europäischen Ländern leben die meisten Muttersöhnchen

Von: Jana Stäbener

Wo in Europa lassen sich junge Männer die meiste Zeit, um von zu Hause auszuziehen? Spoiler: Deutschland ist es nicht.

Etwa ein Viertel (26,3 Prozent) aller jungen Erwachsenen in Deutschland hat vergangenes Jahr noch mit 25 Jahren zu Hause gewohnt. Von den 30-Jährigen lebten 2022 noch 9,2 Prozent bei ihren Eltern. Im Schnitt zogen junge Menschen in Deutschland mit 23,8 Jahren aus und werden immer jünger, sagt Jugendforscher Klaus Hurrelmann. Für ihn sind das gute Nachrichten.



Dass vor allem junge Männer lange in ihren Kinderzimmern lebten, hatte Hurrelmann beunruhigt: „Die Eigenständigkeit befindet sich dann nicht auf dem nötigen Niveau.“ Es fehle die Entwicklung einer starken Persönlichkeit, die auch für gleichberechtigte Partnerbeziehungen wichtig sei. Es sei überraschend, dass sich der Trend in Deutschland trotz des Mangels an bezahlbarem Wohnraum und den gestiegenen Lebenshaltungskosten umgekehrt habe, so Hurrelmann. Auch aus diesem Grund findet unsere Autorin es eher problematisch, dass immer mehr Deutsche alleine wohnen (siehe Video oben).

Wo in Europa ziehen Männer besonders spät von Zuhause aus? © IMAGO/Lisa F. Young/Design Pics

Wo in Europa ziehen Männer besonders spät aus?

Söhne lassen sich für den Auszug nach wie vor länger Zeit als Töchter: Junge Männer in Deutschland waren beim Auszug im Schnitt 24,5 Jahre alt, Frauen 23,0. Im EU-weiten Vergleich ist dies aber noch relativ jung. Hier beträgt der Altersschnitt beim Auszug 25,4 Jahre für Frauen, und 27,3 Jahre für Männer, zeigen Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat.



Im Ländervergleich liegt Deutschland auf Platz 21, danach kommen nur noch Frankreich, die Niederlande, Estland und die skandinavischen Länder. Doch wo in Europa wohnen besonders viele Männer lange im eigenen Elternhaus? BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA schaut sich an, in welchen zehn europäischen Ländern Männer besonders spät ausziehen.

10. Polen

In Polen sind Männer im Schnitt 29,9 Jahre alt, wenn sie ausziehen. (Symbolbild) © IMAGO/Shotshop

9. Portugal

In Portugal sind Männer im Schnitt 30,4 Jahre alt, wenn sie ausziehen.

8. Slowenien

In Slowenien sind Männer im Schnitt 30,5 Jahre alt, wenn sie ausziehen. (Symbolbild) © Ok Shu/Imago

7. Malta

In Malta sind Männer im Schnitt 30,5 Jahre alt, wenn sie ausziehen.

6. Italien

In Italien sind Männer im Schnitt 30,9 Jahre alt, wenn sie ausziehen.

5. Spanien

In Spanien sind Männer im Schnitt 31 Jahre alt, wenn sie ausziehen. (Symbolbild) © Kasper Ravlo/Zoonar/Imago

4. Slowakei

In der Slowakei sind Männer im Schnitt 31,9 Jahre alt, wenn sie ausziehen.

3. Griechenland

In Griechenland sind Männer im Schnitt 32,1 Jahre alt, wenn sie ausziehen. (Symbolbild) © imago

2. Bulgarien

In Bulgarien sind Männer im Schnitt 32,3 Jahre alt, wenn sie ausziehen.

1. Kroatien

In Kroatien sind Männer im Schnitt 34,7 Jahre alt, wenn sie ausziehen. (Symbolbild) © Anastasiya Amraeva/Imago

