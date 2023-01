Luxus-Kreuzfahrt pur: Urlaub auf Mega-Segelschiff Orient Express Silenseas

Orient Express Silenseas

Von Andree Wächter schließen

Ein neues großes Mega-Segelschiff soll gutbetuchte Reisende ab 2026 anlocken. Das Spannende an dem Vorhabe ist aber das Windantriebssystem.

Saint-Nazaire – Der Zug Orient-Express fuhr vor über 100 Jahren von Paris nach Konstantinopel (heute Istanbul). Er war ein nur aus Schlaf- und Speisewagen zusammengesetzter Luxuszug. Diese Attribute hat der französische Hotelkonzern Accor adaptiert und interpretiert sie neu. Allerdings nicht als Zug, sondern als Mega-Segelschiff der oberen Luxusklasse. Gebaut wird das dann größte Segelschiff der Welt, die „Orient Express Silenseas“ auf französische Werft Chantiers de l‘Atlantique bei Saint-Nazaire. Die erste Tour ist für 2026 geplant. Buchungen sollen ab 2024 möglich sein.

Nach Spiegel-Recherche soll das 220 Meter lange Mega-Segelschiff „Orient Express Silenseas“ 54 Suiten haben und 120 Passagieren Platz bieten. Die Suiten haben eine Größe zwischen 70 und 1415 Quadratmetern. Bei letzterem, der Präsidentensuite, ist allerdings eine 530 Quadratmeter große Terrasse inkludiert. Wer sich eine Reise leisten kann, kann sich im Spa-Bereich relaxen, an zwei Swimmingpools entspannen oder Bahnen schwimmen, in zwei Restaurants saisonale Gerichte genießen und in einer Speakeasy-Bar Cocktails mixen lassen. Unterhaltung wird in einem hochmodernen Amphitheater geboten.

Mega-Segelschiff „Orient Express Silenseas“: Kreuzfahrt im Mittelmeer und der Karibik

Die geplanten Kreuzfahrtrouten der „Orient Express Silenseas“ werden Liebhaber des Zuges Orient Express enttäuschen. Weder Istanbul noch Calais werden angelaufen. „Die Routen werden nicht notwendigerweise auf denen der historischen Zugreisen basieren“, heißt es auf Nachfrage. Stattdessen geht es im Sommer über das Mittelmeer und im Winter in die Karibik. Unbekannt ist, ob man als Rentner auf dem Kreuzfahrtschiff leben kann. Statt im Penthouse kann man auch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Narrative leben.

Sébastien Bazin, Chairman und CEO von Accor, sagte: „Mit der Orient Express Silenseas schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf, indem wir die Erfahrung und Exzellenz von Luxusreisen auf die schönsten Meere der Welt übertragen. Diese außergewöhnliche Segelyacht, die ihre Wurzeln in der Geschichte von Orient Express hat, wird einen unvergleichlichen Service und raffinierte Designräume bieten, die an das goldene Zeitalter der mythischen Kreuzfahrten erinnern.“

Neues Luxus-Kreuzfahrtschiff soll 2026 in See stechen: Geld kommt von Geschäftsbanken

Um dieses Versprechen optisch einzulösen, wurde der Pariser Architekt Maxime d‘Angeac verpflichtet. Er wird sich um das Innendesign kümmern. Das in Nantes beheimatete Unternehmen Stirling Design International um die Gestaltung der Außenbereiche. Jedes Kreuzfahrtschiff hat eine andere Gestaltung. So setzt Disney bei der Global Dream auf ihre Figuren.

Wie Bloomberg berichtet, soll das Projekt zu 70 bis 80 Prozent von Geschäftsbanken finanziert werden. Der Rest kommt von einem Konsortium von Kapitalpartnern. Zu weiteren Kosten machte keine der beiden Vertragsseiten Angaben. Die „Orient Express Silenseas“ ist das erste von zwei Segelschiffen. Das Schwesterschiff soll 2027 ausgeliefert werden.

Segelschiff „Orient Express Silenseas“: Herzstück ist das Windantriebssystem

Herzstück des Antriebs wird die Installation von drei Solid-Sail-Rigs, einem revolutionären 1500 Quadratmeter großen Windantriebssystem. „Für das wir einen ersten Prototyp entwickelt und getestet haben, die wesentlich zum Antrieb des Schiffes beitragen. In Kombination mit einem Hybridantrieb, der mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, wird die Silenseas damit zum Referenzschiff in Sachen umweltfreundlicher Betrieb und Design“, sagt Laurent Castaing, Geschäftsführer der Chantiers de l‘Atlantique. Sie Segel werden an drei jeweils 100 Meter hohe Masten befestigt.

Der Einsatz von LNG soll als Brückentechnologie genutzt werden. Laut einer Pressemitteilung soll Wasserstoff das LNG ersetzten. Die dafür nötigen Technologien für Ozeankreuzer haben noch keine Zulassung. Das „Silenseas“-Projekt war 2018 erstmals auf der Seatrade, einer internationalen Schiffsbaumesse, vorgestellt worden: Es handele sich um eine Kombination aus Luxusyacht und Passagierschiff, schreibt das Unternehmen. „Seine Dimensionen erlauben es ihm, in den exklusivsten Ecken der Welt unterwegs zu sein“, hieß es damals.