Corona-Lockerungen in Niedersachsen - Die Pressekonferenz mit Stephan Weil

Corona ist erneut Thema einer Pressekonferenz des Ministerpräsidenten von Niedersachsen: Live um 17 Uhr geben wir ein Update zu den geplanten Lockerungen.

Es gibt derzeit 10.598 bestätigte Corona -Fälle in Niedersachsen (Stand: 06.05.2020, 13.00 Uhr).

Die Landesregierung in Niedersachsen hat einen 5-Stufen-Plan zum weiteren Vorgehen vorgelegt.

hat einen 5-Stufen-Plan zum weiteren Vorgehen vorgelegt. Im Live-Ticker werden die Ergebnisse der Pressekonferenz mit den Ministerpräsidenten dargestellt.

+++ 17 Uhr: Die Pressekonferenz soll, leicht verzögert, gegen 17.15 Uhr starten. Ministerpräsident Weil will dann über die Ergebnisse der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder berichten.

Erstmeldung, 15 Uhr: Niedersachsen – Die Themen Gastronomie, Tourismus, Schulöffnungen und Profi-Fußball während der Corona-Krise werden heute in einer Telefonkonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wohl im Vordergrund stehen.

Die Ergebnisse dieses Telefonats will der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, in einer Pressekonferenz gegen 17 Uhr an die Öffentlichkeit weitergeben und erläutern. Mit dem Sonderweg des Bundeslandes in Form des 5-Stufen-Plans für die Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen hatte sich Weil teilweise scharfe Kritik eingehandelt.

Corona in Niedersachsen: Live-Ticker zur PK - „Niedersächsische Weg in einen neuen Alltag mit Corona“

„Der ‚Niedersächsische Weg in einen neuen Alltag mit Corona‘ soll“, so Ministerpräsident Stephan Weil in einer Pressekonferenz vom 04.05.2020, „den Menschen in unserem Land einigermaßen verlässliche Perspektiven für die nächsten Wochen geben. Nach all den Belastungen und Unsicherheiten haben die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf, zu erfahren, wann welche weiteren Lockerungsmaßnahmen zu erwarten sind, wenn sich das Infektionsgeschehen weiterhin so moderat entwickelt wie bisher.“

+ Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, ist zufrieden mit den Entwicklungen. Aber: „Bitte unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln einhalten!“ © Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ergänzt: „Wir versuchen, den Menschen in Niedersachsen schrittweise wieder mehr Möglichkeiten zum sozialen Miteinander und zum wirtschaftlichen Handeln zu geben, ohne dabei eine gefährliche Erhöhung der Zahl der Neuinfektionen zu riskieren.“

Corona in Niedersachsen: 5-Stufen-Plan soll Lockerungen schnell ermöglichen

Die geplanten fünf Stufen für Niedersachsen sind zeitlich verteilt. Stufe zwei soll Mitte und Stufe drei Ende März eintreten. Nach und nach sollen die Corona-Maßnahmen in Niedersachsen gelockert werden, sodass das öffentliche Leben wieder anlaufen kann.

Dazu Ministerpräsident Stephan Weil: „Es geht uns um eine Strategie, die ebenso vorsichtig, wie zielstrebig wieder halbwegs normale Verhältnisse schafft, bis das Virus durch einen wirksamen Impfstoff vollständig beseitigt werden kann. Beschränkungen die nur einen vergleichbar niedrigeren Nutzen für den Infektionsschutz bringen, aber mit einem hohen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Schaden verbunden sind, sollen als erstes angegangen werden.“

