Linkshänder sind außergewöhnlich und haben Vorteile - laut Studie

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Früher galt es als etwas Schlechtes, Linkshänder zu sein. Doch moderne Studien zeigen: sie haben sogar Vorteile gegenüber ihren Mitmenschen.

Hamburg – Rund zehn Prozent der Weltbevölkerung sind Linkshänder. Lange Zeit galt das – insbesondere aus religiösen Motiven – als besonders schlechte Eigenschaft. Heute ist dank der Wissenschaft jedoch klar, im Vergleich zu Rechtshändern haben Menschen, die von Natur aus Links bevorzugen, durchaus Vorteile. Sowohl bei physischen als auch kognitive Fähigkeiten. Was macht Linkshänder also so außergewöhnlich?

Linkshänder tendieren eher zu Musik-, Kunst- oder Sportkarrieren

Eine Studie, die im American Journal of Pychology veröffentlicht wurde, legt nahe, dass Linkshänder im Schnitt deutlich kreativer sind als Rechtshänder. Die Studie wurde mit 2.000 Links-, Rechtshändern und jene, die keine Seite bevorzugen durchgeführt. Demnach seien Linkshänder beispielsweise deutlich geschickter darin, verschiedene Lösungen für ein Problem zu finden. Zudem würden Linkshänder tendenziell eher zu Karrieren in Kunst, Musik, Sport und Informationstechnologie neigen.

Linkshänder sind laut Studie in vielen Dingen außergewöhnlich. © dpa/Tobias Kleinschmidt

Denn in diesen Berufen sei der Linkshänder-Anteil deutlich höher als im Vergleich zur gesamten Weltbevölkerung. Die Studie soll demnach belegen, dass besonders in 1-gegen-1-Sportarten Linkshänder von Grund auf einen Vorteil hätten. Dazu gehören Sportarten wie Tennis, Badminton oder Boxen. Das liege vor allem daran, dass Sportler in der Regel gegen Rechtshänder trainieren würden.

Linkshänder haben Vorteile – besonders im Sport

Trifft also ein Rechtshänder auf einen Linkshänder in einer sportlichen Begegnung, seien die Athletinnen und Athleten deutlich weniger unvorbereitet auf die Bewegungsabläufe des Gegenübers. Das bestätigt auch eine weitere Studie aus dem Jahr 2019, wie brightside.me zuvor berichtet hatte. Im Boxen seien demnach 17 Prozent aller männlichen Kämpfer und rund 13 Prozent der weiblichen Linkshänder seien – also ebenfalls deutlich mehr als der Anteil zur Gesamtweltbevölkerung. Die Studie zeigt zudem, wenn Linkshänder gegen Rechtshänder konkurrieren, gewinnen Linkshänder deutlich öfter im Durchschnitt als Rechtshänder.

Menschen, die Linkshänder sind, würden sogar anders denken als Rechtshänder, wie die Krankenkasse Barmer zuvor berichtet hatte. Menschen mit bevorzugter linker Seite würden häufiger Sinneseindrücke verarbeiten, weshalb Eigenschaften wie Intuition, Kreativität und Wahrnehmung stärker ausgeprägt seien. Man könne das Denken als ganzheitlicher, empathischer und bildhafter beschreiben, hieß es.

Linkshänder-sein abzutrainieren ist schädlich

Im Übrigen sei es eine Laune der Natur, ob ein Mensch rechts oder links bevorzugt. Wer wie früher auch heute noch Linkshänder umschulen will, der sei definitiv falsch beraten. Denn Linkshänder-sein abzutrainieren sei schädlich und führe zu Sprach-, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schreib- und Leseprobleme, vermehrten Schulabbrüchen, Beeinträchtigung der Feinmotorik, Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit und Stress.

Kultureller Hintergrund entscheidet über Linkshändigkeit

Rund neun Prozent der Weltbevölkerung seien sogar beidhändig, also bevorzugen keine bestimmte Seite. Dabei gelte die Regel: Je komplizierter die Tätigkeit, umso mehr würde sich die bevorzugte Seite präsentieren. Forscher der Studie erklären, dass sogar das Geburtsjahr, der Geburtsort und das Geburtsgewicht, die Jahreszeit am Tag der Geburt, der kulturelle Hintergrund und das Geschlecht eine Rolle bei der bevorzugten Seite dabei spielen würden. So würden leichte Babys und Jungen eher zur Linkshändigkeit neigen als schwere Babys und Mädchen.

In Kulturen, in denen Linkshändigkeit besser angesehen ist, gebe es auch mehr Linkshänder. Dass Linkshänder-sein mal als etwas sehr Schlechtes galt, dürfte an dem „rechten Glauben“ der Bibel liegen. Dort gelte alles, was „links“ ist als schlecht oder beschädigt. Deshalb waren Kinder bis 1980 sogar noch in Deutschland dazu gezwungen, mit rechts zu schreiben.