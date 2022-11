Linienbus bleibt in McDonald‘s Drive-in stecken

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an einer Unfallstelle. © Markus Brandhuber

Kurioser Feuerwehreinsatz in Baden-Württemberg: Ein Linienbus bleibt unter dem Schild eines Drive-ins stecken.

Am Donnerstagnachmittag ist eine Busfahrerin mit ihrem Bus an einer Schilderbrücke im Drive-in eines McDonald‘s Schnellrestaurants in Heidenheim stecken geblieben. Laut Polizeiinformationen wollte die Busfahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz wenden. Weiteres zum kuriosen Unfall gibt es bei der Schwäbischen Post zu lesen.