Blutender Mann dreht völlig durch – Zwei Polizisten verletzt

Lindenfels - Bei einem Polizeieinsatz am frühen Montagmorgen (30.12.) in Lindenfels im Odenwald sind zwei Polizisten verletzt worden. Ein Beamter trug so schwere Verletzungen davon, dass er den Dienst einstellen musste, berichtet die Polizei.

Lindenfels: Blutender Mann greift Polizisten an

Gegen 1.45 Uhr hatten Anwohner aus dem Buchweg in Lindenfels über den Notruf die Polizei alarmiert und einen schreienden und randalierenden Mann auf der Straße gemeldet. Der Unbekannte blutete und hatte bereits eine Tür eingeschlagen und parkende Autos beschädigt. Sofort alarmierte Streifen trafen den Beschriebenen vor Ort an.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann in Lindenfels umgehend die eintreffenden Polizisten attackiert haben. Bei seiner anschließenden Festnahme biss er einen Polizeibeamten durch den Handschuh und verletzte ihn zusätzlich im Gesicht. Er musste ärztlich betreut werden und konnte den Dienst nicht mehr fortsetzen. Sein Kollege erlitt Verletzungen am Knie sowie an der Hand.

Mann rastet in Lindenfels aus – Polizei steht vor Rätsel

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 28-Jährigen handelt, der zuvor in der Wohnung eines 25 Jahre alten Mannes in Lindenfels war. Dort soll er laut Zeugenaussagen ausgerastet sein, randalierte anschließend in dem Anwesen und verletzte sich dabei.

Ob Drogenkonsum Grund für sein Handeln in Lindenfels war, steht bislang noch nicht fest. Anschließend verließ er die Wohnung, bis er schließlich von der Polizeistreife aufgegriffen wurde. Aufgrund seiner Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Hier wurde unter anderem eine Blutentnahme durchgeführt.

Angriff in Lindenfels: Mann muss sich verantworten

In dem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich der 28 Jahre alte Mann jetzt in einem Verfahren verantwortlichen. chw

