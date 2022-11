Lieferando-Report legt pikantes Details über NRW offen

Von: Kathrin Ostroga

Teilen

Bei Lieferando kommen die Geschmäcker von vielen Menschen zusammen. Jetzt hat das Unternehmen verraten, was die Menschen in NRW am liebsten essen.

Dortmund – Besonders in der gemütlichen Adventszeit macht sich ein bestelltes Essen zum faulen Sonntag auf dem Sofa gut. Großer Anbieter in Deutschland ist – na klar: Lieferando. Das Unternehmen hat in seinem Report für 2022 nun verraten, was die Menschen in NRW am liebsten bestellten. Überraschung: Salami-Pizza gehört nicht mehr zu den Top-Favoriten, wie RUHR24 weiß.

Italienisch in Deutschland auf Platz 1 bei Lieferando – fleischfreie Alternative löst Salami ab

Doch wer bestellt eigentlich bei Lieferando in NRW? Laut dem Unternehmen leben die meisten deutschen Besteller in der Stadt und sind oft älter als 35. Männer und Frauen sind bei den Bestellungen in Deutschland weitestgehend ausgeglichen. Am häufigsten wurde übrigens als Grund für die Bestellung angegeben, dass die Menschen keine Lust auf Kochen und Küche aufräumen haben. Die Meisten bestellen in Gesellschaft.

Damit wäre geklärt, wer eigentlich in Deutschland bei Lieferando bestellt. Doch was wird denn am häufigsten geordert? Laut dem Unternehmen ist italienisches Essen weiterhin ganz oben auf der Liste – gefolgt von amerikanischem Fast-Food. Kebab ist im Vergleich zum Vorjahr beliebter geworden und rutscht auf Platz 3, wo 2021 noch Sushi zu finden war. Und das, obwohl der Döner im Preis deutlich gestiegen ist.

Der Treppchensieger bei Lieferando in Deutschland bleibt damit die Pizza. Doch die Art der italienischen Leckerei hat sich geändert. Anscheinend macht sich hier der Trend weniger Fleisch zu essen bemerkbar. Die Lieblingspizza der Deutschen ist nämlich laut Lieferando die Margherita. Die Salami-Pizza rutscht damit ab und landet nur auf Platz 2, gefolgt von Pizza-Brötchen.

Menschen aus NRW bestellen am liebsten Pommes bei Lieferando – Report für 2022

In der Einzelwertung landet allerdings ein anderes Gericht am liebsten in der Lieferando-Bestellung – und dieses ist nicht besonders fleischfrei. Der Cheeseburger siegt, gefolgt von Pommes und dem Chickenburger. Zu ihrem bestellten Essen gönnen sich die Deutschen übrigens am liebsten eine Cola oder eine Fanta.

Lieferando verrät, was die Menschen am liebsten bestellen. Salami-Pizza rutscht ab. © Westend61/ Gottfried Czepluch/ Imago/ Collage: RUHR24

Die deutschlandweiten Vorlieben decken sich zum Großteil mit den Bestellungen aus NRW. Hier ist auf Platz drei, hinter italienisch und amerikanisch, allerdings nicht Kebab, sondern chinesisches Essen zu finden. In der Einzelwertung siegen in NRW die Pommes, gefolgt vom Cheeseburger und der Pizza Margherita.

„Heimat der Naschkatzen“ – Menschen aus NRW bestellen gern bei Lieferando

Lieferando gibt in seinem Report ein weiteres pikantes Detail über NRW bekannt. Demnach ist der Westen die Heimat der größten Naschkatzen. 26 Prozent hätten angegeben, sich öfter Snacks zwischen Mittag- und Abendessen zu gönnen (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Die Menschen in NRW bestellen am liebsten Pommes bei Lieferando. © Rüdiger Wölk/Imago

Das scheint in NRW auch günstiger zu sein, als anders wo in Deutschland. Im Lieferando-Preisvergleich siegt NRW mit der Pizza. Hier ist die Margherita mit im Schnitt 7,26 Euro am günstigsten. Bayern ist mit 10,38 Euro am teuersten. Auch interessant: 24hamburg berichtet, welche Gerichte in Hamburg die Lieferando-Kassenschlager sind. Derweil blickt echo24 auf den Lieferando-Report für Baden-Württemberg.

Dafür ist ein Burger in NRW viel teurer als anderswo. Bei 7,72 Euro sind nur Bayern und Hamburg noch ein paar Cent teurer. Am günstigsten kommt man mit mehr als einem Euro weniger in Mecklenburg-Vorpommern weg. In Dortmund sind 13 Lokale von Lieferando für einen Award nominiert worden.