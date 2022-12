„Geschwister oder Liebespaar?“: Netz rätselt über Beziehung dieser Paare

Von: Bjarne Kommnick

„Siblingsordating“ lässt das Netz rätseln: Handelt es sich um Geschwister oder ein Paar? Damit ist die Instagram-Seite zum Internet-Hit geworden.

Kalifornien – Jeder kennt das Phänomen: Eine Partnerin oder ein Partner werden fälschlicherweise für einen Bruder oder eine Schwester der Person gehalten. Maßgeblich dafür ist häufig eine unverkennbare Ähnlichkeit der beiden Liebenden. Doch auch andersherum kommt es immer wieder dazu, dass Geschwister mit einem Liebespaar verwechselt werden. Genau dieses Phänomen hat sich „Siblingordating“ auf Instagram zum Erfolgsrezept gemacht.

„Geschwister oder Liebespaar?“: Über 1,3 Millionen Menschen rätseln auf Instagram

Mittlerweile folgen der Instagramseite mehr als 1,3 Millionen Menschen. Dabei posten die Betreiber im Grunde genommen immer das Gleiche: Ein Bild von zwei Personen, die sich äußerst ähnlich aussehen sollen. Mal mehr und mal weniger. Dann stellt die Seite die entscheidende Frage: „Sibling or Dating?“, also zu Deutsch „Geschwister oder Liebespaar?“. Unter jedem Bild darf die Community dann rätseln, was von den beiden Optionen die abgebildeten Personen sein könnten.

Auch bei diesem Foto rätseln die Follower von Siblingsordating auf Instagram: „Geschwister oder Liebespaar?“ © siblingsordating

Erst wenige Tage später löst „Siblingsordating“ das Foto auf. Bis dahin sind die Beiträge in der Regel tausendfach kommentiert und geliket. Immerhin sollen die Follower nur aufgrund des Äußeren raten, ob es sich um Geschwister oder ein Liebespaar handelt. Also scheint es wenig verwunderlich zu sein, dass die Meinungen häufig weit auseinander gehen. Dennoch scheint die Community in den meisten Fällen recht friedlich miteinander umzugehen.

„Muss ein Fake sein“: „Siblingsordating“ lässt seine Follower verzweifeln

Viele der Beiträge würden direkt von den Followern stammen, die ihre Bilder selbst einsenden. Und viele Fotos überfordern die Fans der Seite regelrecht. Immer wieder herrscht Ungläubigkeit nach dem Auflösen von den Rätseln. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren wider. Unter einem Foto, auf dem sich die zwei Personen als Liebespaar entpuppt hatten, schreibt ein User: „Das muss ein Fake sein, sogar die Zähne sehen genau gleich aus.“

Auch ein anderer schreibt: „Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass die beiden Geschwister sind“. Unter einem anderen Beitrag schreibt eine Nutzerin: „Diese Seite überfordert mich komplett, ich denke jedes Mal, dass ich es weiß“. Ein User kommentiert ein Foto eines sehr ähnlich aussehenden Liebespaares: „Das weiß ich jetzt schon, wie die Kinder irgendwann mal aussehen werden“. Mittlerweile hat „Siblingsordating“ mehr als 500 solcher Bilder gepostet. Nach einer längeren Pause teilt die Seite mittlerweile wieder aktiv Beiträge bei denen es heißt: „Geschwister oder Liebespaar?“.