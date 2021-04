„Wie geil ist das denn“: Lidl wirbt mit Superheldinnen-Clip - Kunden rasten aus

„Corona-Helden“

von Berkan Cakir schließen

Ein Lidl-Werbeclip, in dem Mitarbeiterinnen als Superheldinnen dargestellt sind, kommt bei vielen Kunden des Discounters sehr gut an. Andere hingegen halten die Werbung für Schönfärberei.

Heilbronn - Als die „stillen Helden in der Krise“ sind die zahlreichen Supermarkt-Mitarbeiter in Deutschland bezeichnet worden. Seit das Coronavirus in Deutschland ist und das öffentliche Leben nahezu stillgelegt hat, sind es unter anderem die Supermärkte, die in der Pandemie als „systemrelevant“ gelten und weiterhin die Türen geöffnet haben. Weil insbesondere die Mitarbeiter angesichts des Kundenandrangs einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, werden sie - neben Ärzten und Pflegekräften - als „Corona-Helden“ gefeiert. Wie BW24* berichtet, hat Lidl nun einen viel gefeierten Superheldinnen-Clip herausgebracht.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg (BW24* berichtete) hat für Supermärkte wie Lidl, Kaufland und Aldi auch positive Seiten - sie haben ihrem Umsatz kräftig gesteigert. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA