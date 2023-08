Protest-Hochburg: „Letzte Generation“ nimmt sich ab heute München vor

Von: Robin Dittrich

Die „Letzte Generation“ plant, München in den kommenden Wochen lahmzulegen. In Regensburg blockierten sie in den vergangenen Tagen bereits ein BMW-Werk.

Update vom 24. August 2023, 7.21 Uhr: München soll zur Protest-Hochburg der „Letzten Generation“ werden. Ab 8 Uhr werden die Aktionen der Klima-Bewegung in der bayerischen Hauptstadt erwartet. Die genauen Orte sind wie üblich noch nicht bekannt. Beim zuständigen Münchner Kreisverwaltungsreferat sind dem Bayerischen Rundfunk zufolge bislang keine Proteste angemeldet. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf Empfehlung der Polizei am Donnerstag die Innenstadt nach Möglichkeit meiden und den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Erstmeldung vom 24. August 2023: München – Die „Letzte Generation“ zieht nach ihren Protesten in Regensburg in die bayerische Hauptstadt weiter. Ab 8 Uhr morgens am Donnerstag, dem 24. August 2023, sollen überall in München Straßen blockiert werden.

„Letzte Generation“ protestiert für den Klimaschutz

„Wir werden München wochenlang zur Protesthochburg machen und so den Verfassungsbruch der Bundesregierung ins Licht der Öffentlichkeit rücken“, kündigte die „Letzte Generation“ in einer Pressemitteilung an. Laut den Klimaaktivistinnen und -aktivisten ist das nötig, weil „die Bundesregierung die Bevölkerung schutzlos der Klimakatastrophe aussetzt.“ Bayern wurde als Ziel ausgewählt, weil dort die Verfassung vor 75 Jahren geschrieben wurde. 1994 wurde darin auch der Umweltschutz als Staatsziel aufgenommen.

Durch eine Vielzahl an Protesten will die „Letzte Generation“ in den kommenden Wochen München lahmlegen. © Christian Grube/Imago

Bereits am Sonntag vor dem Start der Proteste konfrontierte die „Letzte Generation“ den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder bei einer Fahrradtour. Auch in Nürnberg wurde protestiert: Dort wurde eine Demonstrantin laut der „Letzten Generation“ mit auf die Polizeiwache genommen. Nach ihrer Freilassung sagte Lilly Gomez: „Wir werden weiterhin für unsere Grundrechte einstehen. Wo und wann wir protestieren, soll kein Geheimnis sein, das der Verfassungsschutz von mir erkaufen muss. Wir protestieren, weil es notwendig ist, dort wo es notwendig ist.“

„Letzte Generation“ will München noch vor der IAA lahmlegen

Demonstriert werden soll vor allem auch gegen die Internationale Auto- und Verkehrsmesse IAA. Diese wird am 5. September von Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet. Aktionen gegen die Automesse laufen unter dem Motto „#blockIAA“ und werden von den Aktionsbündnissen „Sand im Getriebe“, „No Future for IAA“ und „SmashIAA“ durchgeführt. Die „Letzte Generation“ blockierte in Regensburg bereits das BMW-Werk, als sie sich davor am Boden festklebten. Dabei wurde die Produktion allerdings nicht gestört, da das Werk in den Betriebsferien war.

Die durchgeführten Proteste in Regensburg, die auf vielen Straßen stattfanden, sollten einen Vorgeschmack darauf geben, was in München ab Donnerstag zu erwarten ist, sagte die Gruppe. Genaue Orte des Protests in München sind bislang nicht angekündigt, es muss in ganz München also über Wochen mit Staus gerechnet werden. In den kommenden zwei Wochen wird deshalb empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. Die Münchner Polizei kündigte währenddessen an, ihre Präsenz in der Stadt zu verstärken. (rd mit dpa)