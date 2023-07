Scheich-Superyacht löst in Italien Sturm der Entrüstung aus: „Diese Leute machen, was sie wollen“

Von: Richard Strobl

Die Megayacht von Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. (Archivbild) © IMAGO/Tonci Plazibat

Italien versucht seine Natur und Bevölkerung vor immer größeren Touristen-Massen zu schützen. Für Superreiche gelten diese Regeln aber wohl nicht. Es hagelt Kritik.

München/Florenz – Italien ist weltweit ein beliebtes Urlaubsziel. Kultur, Kulinarik und auch die traumhafte Natur sind ein absoluter Anziehungspunkt. Doch wegen der zunehmenden Touristenmassen wehrt man sich in Italien zunehmend auch gegen Massentourismus, der das Erlebnis vor Ort für Reisende und Anwohner ebenso wie die Natur nachhaltig zerstören kann. Deshalb wurden teils strikte, neue Urlauber-Regeln in Italien eingeführt. Allerdings halten sich nicht alle an diese Regeln. Ein besonders eklatanter Verstoß sorgt nun für einen Sturm der Entrüstung.

Italien-Verband wütet wegen Scheich-Superyacht in der Toskana

Tatort Toskana: Genauer gesagt die kleine Insel Giannutri im Toskanischen Archipel. Mit nur knapp drei Kilometern Länge und maximal 500 Metern Breite ein kleines Natur-Juwel mit nur 27 Einwohnern. Das Klima hier ist im Winter besonders mild und so gedeihen etwa auch tropische Pflanzen, wie Palmen oder Orchideen prächtig. Vor diesem Hintergrund wurde die ganze Insel zum Naturschutzgebiet erklärt, um die wunderbare Natur zu schützen. Auch das Meer um die Insel ist wegen der Artenvielfalt geschützt und Teil des Nationalparks Toskanisches Archipel – geschützt auch durch die Europäische Union.

Knapp 100 Menschen dürfen die Insel pro Tag besuchen. Doch auch diese müssen strikte Regeln beachten, um Pflanzen und Tierwelt nicht zu beeinträchtigen.

Wut in Italien: „Dann kommen die Megayachten“

„Doch dann kommen die Megayachten“, schreibt die Repubblica zu einem besonders eklatanten Fall der Missachtung der geltenden Regeln. Die sehr emotional vorgetragene Beschwerde stammt von der italienischen Legambiente, einer der größten und einflussreichsten Umweltschutzorganisationen in Italien.

Eine malerische Bucht der Insel Giannutri in der Toskana. (Archivbild) © IMAGO/xWireStockx

Der explizite Dorn im Auge ist die Superyacht von Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Er kam demnach Mitte Juli vor der Insel mit seiner 146 Meter langen Yacht an. Dort „konnte er Giannutri frei umrunden und sogar das Grottoni-Gebiet, Zone 1, mit vollem Schutz, überqueren und dort anhalten“, zitiert die Repubblica aus der Legambiente-Beschwerde.

„Schwimmende Insel des Luxus“ im Naturschutzgebiet in Italien

DIe „schwimmende Insel des Luxus“, wie die Zeitung die Yacht beschreibt, hatte demnach „in einem der beiden ungeschützten Zugangskorridore angehalten und wie in einem Film sind Motorboote und Jetskis aus dem Bauch des Superschiffs gekommen und ohne Probleme in das geschützte Meer der Insel gefahren, das für Normalsterbliche gesperrt ist“, so die Legambiente weiter.

Auf der Insel selbst ist dem Bericht nach der Ärger groß, schließlich ist das Baden in bestimmten speziell geschützten Bereichen verboten. Doch diese Regeln gelten offenbar nicht für den Scheich.

„Wir träumen davon, an solchen Orten zu baden, aber diese Leute machen, was sie wollen“, liest man in den sozialen Medien zu einem Video, das die Ankunft der Superreichen in dem Bereich zeigt.

Bitteres Yacht-Fazit in Italien

Dem Bericht nach gibt es um die Insel aber keine permanente Kontrolle, um Verstöße zu kontrollieren. „Die Emiratis wussten das offensichtlich“, meint die Legambiente. In der Beschwerde wendet man sich an den italienischen Umweltminister Pichetto Fratin und fragt, ob er etwas gegen die Verfehlungen tun werde.

Offenbar handelt es sich bei dem genannten Besuch des Scheichs nicht um einen Einzelfall. Die Legambiente kritisiert in ihrer Protestnote auch andere ähnliche Vorfälle in dem Naturschutzgebiet. Alle diese seien der Hafenbehörde gemeldet worden – offenbar ohne die erwünschte Reaktion hervorzurufen.

So schließt man in dem Schreiben laut Repubblica mit dem Fazit: „Wenn die Regierung, wie es offensichtlich ist, nicht in der Lage ist, das Meer von Giannutri zu verteidigen, dann sollte sie die Überwachung auf See und an Land durch den Einsatz spezieller Polizeikräfte verstärken, wie es in Ländern geschieht, die die Umwelt wirklich schützen. Es macht wenig Sinn, verursachte Schäden erst nach einer Meldung zu sanktionieren. Andernfalls soll die Regierung sagen, dass sie kapituliert hat und dass die Scheichs und dreiste Menschen tun und lassen können, was sie wollen.“