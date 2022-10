Grafiken und Daten: Sieben überraschende Fakten zur Niedersachsen-Wahl

Von: Luisa Billmayer, Philipp David Pries, Marie Ries, Nils Tillmann

Die Niedersachsen-Wahl hat viel mehr zu bieten als einen siegreichen SPD-Kandidaten: Unsere Datenanalyse zeigt sieben überraschende Erkenntnisse in Grafiken.

Ein Kandidat, der niemandem das Wasser reichen kann. Eine Gemeinde im Hamburger Speckgürtel, die die Fahne der FDP hochhält. Und eine hauchdünne Mehrheit, bei der bereits wenige Fußballmannschaften den Unterschied hätten machen können. So vielfältig ist der nähere Blick auf die Wahl in Niedersachsen. Wir vom Datenjournalismus-Team von IPPEN.MEDIA haben alle 941 Gemeinde- und 87 Wahlkreisergebnisse recherchiert und analysiert. Herausgekommen ist ein detaillierter, oft überraschender zweiter Blick. Wir zeigen hier sieben Fakten und Einsichten, die sich erst beim näheren Blick hinter das Landesergebnis offenbaren.

Fakt 1: An Hartmut Moorkamp kommt niemand vorbei

Ein Text über extrem erfolgreiche Kandidaten kommt nicht ohne die Nennung von Hartmut Moorkamp aus. Mit 53,3 Prozent erreichte der CDU-Politiker in Papenburg den größten aller Stimmenanteile überhaupt. Und nicht nur das: Mit einem Abstand von über 16.000 Stimmen zur SPD-Kandidatin Karin Pauls siegte Moorkamp zudem mit dem deutlichsten Abstand zum jeweils Zweitplatzierten. Und es geht mit Moorkamp weiter: Auch auf Gemeindeebene erzielte er die stärksten Siege bei der Landtagswahl. So holte er in seiner Heimatgemeinde Rastdorf gar 82,4 Prozent der Wählerstimmen. An ihm kam bei dieser Landtagswahl niemand vorbei.

Fakt 2: In welchen Wahlkreisen die Mehrheit verloren ging

Auch bei Landtagswahlen ist inzwischen oft der einzelne Kandidat entscheidender als dessen Partei. Und wenn die Wähler in einem Wahlkreis unzufrieden sind, wählen sie oft bei der folgenden Wahl etwas anderes. Umso interessanter ist deswegen ein Blick auf die Karte der Swing States - also die Wahlkreise, bei denen es einen Wechsel bei der Mehrheit gab. In unserer Analyse sind etwa Verluste der niedersächsischen CDU im Vergleich zu 2017 klar zu erkennen. Unsere Karte zeigt für Erst- und Zweitstimmen ebenso, welche Wahlkreise die Christdemokraten an die SPD verloren haben - und das sind durchaus einige.

Fakt 3: Auf den Inseln ticken die Uhren anders

Auf Spiekeroog kann man echtes Inselglück erleben, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website. Echtes Glück erlebten hier bei den Wahlen aber vor allem Parteien, die auf den anderen Inseln wenig punkten konnten. Spiekeroog - die Insel, auf der die Grünen fast 25 Prozent der Stimmen holten. In der die FDP anteilig fast doppelt so viele Stimmen holte wie im Landesschnitt.

Oben beschriebenes Inselglück gibt es womöglich auch bei der zweiten Insel, die aus den Wahlergebnissen hervorsticht. Auf Baltrum haben die Menschen als einziges der CDU zu einer Stimmenmehrheit verholfen. Das liegt aber nicht an einer starken CDU, die im Vergleich zu 2017 sogar noch nennenswert verloren hat. Sondern an einer eher schwächelnd SPD. Passt all das noch zu Baltrum, das insgesamt doch ziemlich nah am Landesergebnis ist? Wo laut Website „die Uhren anders ticken“? Immerhin kann sich Baltrum damit rühmen, dass hier nur 92 Personen pro Quadratkilometer leben. Da kann Hannover mit 2600 Einwohnern auf der gleichen Fläche nicht mithalten. Und mit dem oben beschriebenen echten Inselglück auch nicht.

Fakt 4: Spitzenkandidaten sind besser als ihr Landesergebnis

Wie haben die Spitzenkandidaten in ihren eigenen Wahlkreisen abgeschnitten? Allesamt waren sie dort besser als im Landesdurchschnitt. Den größten Vorsprung erreichte Julia Willie Hamburg in Hannover-Mitte. Die grüne Spitzenkandidatin erhielt 35,5 Prozent der Stimmen - und damit satte 21,1 Prozentpunkte mehr als der grüne Landesdurchschnitt bei den Erststimmen. Andere konnte jedoch weniger punkten, Spitzenkandidat hin oder her.

Fakt 5: Neue AfD-Hochburgen und einsame FDP-Gemeinden

Die fünf stärksten Gemeinden der CDU sind zugleich auch die fünf schwächsten der SPD. Die geografische Verteilung der Parteihochburgen spricht ebenfalls eine klare Sprache. Die Grünen haben vor allem in den Städten wie Göttingen, Hannover und Lüneburg gepunktet. Die CDU hingegen hat in vielen kleinen ländlichen Gemeinden die Wählerschaft überzeugt: In den 50 Gemeinden mit den höchsten CDU-Stimmanteilen wählten durchschnittlich jeweils weniger als 1000 Menschen. Bei der SPD finden sich die größten Hochburgen in Ostfriesland. Gemeinden wie Sande, Hinte und Hage sind vermutlich noch nicht einmal im gesamten Bundesland bekannt. Doch solche Gemeinden sind es, die in der Summe zum Sieg von Stephan Weils SPD beigetragen haben.

Bei den AfD-Ergebnissen fällt eine andere Dynamik auf: In den 20 stärksten Gemeinden der AfD hat diese im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl im Schnitt jeweils erheblich und mehr als 15 Prozentpunkte hinzugewonnen. Die Linke hingegen blieb landesweit deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde - und schaffte es auch in den Gemeinden nur in 17 Fällen darüber hinaus. Immerhin ein Lichtblick aus linker Sicht: Im südlich von Lüneburg gelegenen Melbeck kam die Partei fast in den zweistelligen Bereich.

Anders setzte sich die Wahlniederlage der FDP zusammen. Während die Liberalen auch in mehr als der Hälfte aller Gemeinde weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhielten, erzielten sie andernorts in Ausnahmefällen teils starke Ergebnisse. In Bendestorf im Hamburger Speckgürtel beispielsweise entschied sich fast ein Fünftel der Wähler für die FDP. Dafür reichte es im ländlich geprägten Schnackenburg im Osten des Landes nur für eine einzige Stimme.

Fakt 6: Eindeutige Siege und Kopf-an-Kopf-Rennen

Knapp, knapper, am knappsten: In einigen Wahlkreisen haben nur sehr wenige Stimmen über den Einzug in den Landtag entschieden. Am knappsten sah es im Kreis Ammerland aus: Gerade einmal 61 Personen sicherten Björn Meyer (SPD) den Einzug in den Landtag, bei rund 50.000 gültigen Stimmen ein hauchdünner Vorsprung zum CDU-Kandidaten Jens Nacke. Außerdem zeichnete sich bei dieser Wahl ab, dass die CDU etwas deutlicher gewonnen hat als die SPD. Wenn sie gewonnen haben, sicherten sich die CDU-Direktkandidaten im Schnitt 39,9 Prozent der Stimmen. Die SPD liegt mit 37,1 Prozent dahinter.

Fakt 7: Rot-grüne Koalition wäre nicht überall beliebt

Die derzeit wahrscheinlichste Koalition aus SPD und Grünen vereint in den Gemeinden erstaunlich selten mehr als 50 Prozent der Stimmen. Dies gilt gerade einmal für 173 der 941 Gemeinden. Doch schaut man auf die dort jeweils lebende Bevölkerung, wird das Bild erst rund: Unter den erwähnten Städten sind mit Hannover, Braunschweig und Oldenburg viele der bevölkerungsreichsten des Landes.

Den stärksten Zuspruch aller Gemeinden erhielt Rot-Grün in Hann. Münden, wo die beiden Parteien zusammengenommen mehr als 80 Prozent der Wählerschaft überzeugen konnten. Dagegen entschieden sich in zwei Dutzend Gemeinden nur weniger als ein Viertel für Grüne oder SPD. Diese liegen zum größten Teil im konservativ geprägten Emsland. Am wenigsten wurde Rot-Grün in der Gemeinde Firrel im Landkreis Leer gewählt. Dort wurde die SPD zur drittstärksten Kraft hinter CDU und AfD. Die Grünen lagen dort mit nur 2,9 Prozent der Zweitstimmen sogar noch hinter der FDP.

Transparenz: Unsere Daten, Quellen und Methoden Jedes der Tausenden Ergebnisse in unseren interaktiven Karten stammt aus offiziellen Quellen. Bei den Gemeinden haben wir eine Vielzahl von Quellen berücksichtigt: Darunter sind einzelne Städte, Samtgemeinden und Gemeinden genau so wie Votemanager, IVU.Elect und bei Bedarf auch die Recherche vor Ort. Nicht jede Gemeinde hat einen eigenen Briefwahlbezirk. In diesem Falle wird das Gemeindeergebnis ohne Briefwahlstimmen ausgewiesen, da die Stimmen nicht zuverlässig zugeordnet werden können. Alle Daten haben wir anschließend mit statistischen Methoden analysiert und visualisiert.