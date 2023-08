Landemodul von indischer Mondsonde erfolgreich abgetrennt

Das indische Raumschiff Chandrayaan-3, das Wort für "Mondfahrzeug" in Sanskrit, startet vom Satish Dhawan Space Centre im indischen Sriharikota. © Aijaz Rahi/AP/dpa

Nur wenigen Ländern gelang bislang eine Mondlandung. Indien will auch in diesen illustren Kreis. Der erste Versuch war gescheitert - nun ist ein wichtiger Schritt gelungen.

Neu Delhi - Nach dem gescheiterten Versuch einer Mondlandung vor vier Jahren ist Indien nun ein wichtiger Schritt gelungen. Das Landemodul der Sonde „Chandrayaan-3“ sei erfolgreich abgetrennt worden, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO auf der Plattform X, die früher Twitter hieß, mit. Die übrige Sonde solle für Studien weiter um den Mond kreisen.

„Chandrayaan-3“ war Mitte Juli gestartet. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Landemodul am 23. oder 24. August auf der Mondoberfläche aufsetzen. Eine sanfte Landung schafften bislang nur die USA, die Sowjetunion und China. „Chandrayaan“ bedeutet „Mondfahrzeug“ auf Sanskrit.

Ziel ist die kaum untersuchte Südseite

Mit der unbemannten Mission will Indien die kaum untersuchte Südseite des Mondes rund zwei Wochen lang erforschen. Ein erster Versuch war 2019 misslungen. Bei der Mission krachte das Landemodul auf die Oberfläche des Erdtrabanten. Später teilte die Weltraumbehörde dem Parlament in Neu Delhi mit, während der Annäherung an den Mond habe es Probleme mit dem Bremsen gegeben.

Auch eine russische Raumsonde - „Luna-25“ - ist derzeit auf dem Weg zum Mond. Sie war am Mittwoch in íhre Umlaufbahn um den Erdtrabanten eingeschwenkt und soll kommende Woche in der Nähe des Südpols landen. dpa