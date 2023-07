La Palma: Feuer auf Urlaubsinsel „außer Kontrolle“ – 4.600 Menschen evakuiert

Von: Martina Lippl

Teilen

Feuer auf La Palma „außer Kontrolle“. Mehr als 4000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. © IMAGO/Europa Press/ABACA

Die Flammen breiten sich extrem schnell aus. Wind facht das Feuer auf der Urlaubsinsel La Palma an. Die Regierung hat die höchste Alarmstufe ausgerufen.

La Palma – Ein Waldbrand wütet auf der Insel La Palma (Kanarische Inseln, Spanien). Hunderte Einsatzkräfte kämpfen seit Samstag unermüdlich gegen die Flammen. Bodentruppen waren die ganze Nacht im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Seit Tagesanbruch löschen elf Flugzeuge aus der Luft. Das berichtet der nationale Notfalldienst der Kanarischen Inseln auf Twitter.

La Palma: Feuer auf Urlaubsinsel „außer Kontrolle“ – 4.600 Menschen evakuiert

Innerhalb weniger Stunden breitete sich das Feuer auf der Kanareninsel La Palma aus. Inzwischen sind mehr als 4.700 Hektar Land sind bisher niedergebrannt. 4.000 Einwohner wurden evakuiert, dreizehn Häuser sind durch das Feuer zerstört worden, berichtet das lokale Nachrichtenportal eldiario.es und die spanische Zeitung El Pais am Sonntagmorgen. Voraussichtlich müssen noch mehr Menschen ihre Häuser verlassen. Einige Bewohner hätten sich geweigert, der Evakuierung Folge zu leisten, berichten lokale Medien.

Feuer auf La Palma „außer Kontrolle“: Tausende Bewohner müssen evakuiert werden. Die Flammenfront bedroht Häuser. © Screenshot Twitter/ 112canaris

Wind facht Feuer auf La Palma an: „Das Feuer breitet sich sehr schnell aus“

Wind fachte die Flammen immer wieder an. „Das Feuer breitet sich sehr schnell aus“, sagte der Präsident der Regionalregierung der Kanaren, Fernando Clavijo am Samstagabend. In einer breiten Front bewegte es sich auf die Stadt Tijarafe zu. Clavijo erklärte, dass es trotz der „Unersättlichkeit des Feuers“ in den ersten Stunden gelungen sei, den Umfang einzudämmen, auch wenn es weiterhin „außer Kontrolle“ sei. Die Flammen würden begünstigt „durch den Wind, das Klima, die Hitzewelle“, sagte Clavijo vor Journalisten.

Wegen Feuer auf La Palma - Höchste Alarmstufe auf den Kanarischen Inseln

Das Feuer brach nach Angaben der Behörden nahe der Ortschaft Puntagorda im Nordwesten der Insel aus. Die Sorge wächst, dass das Feuer auch auf den Nationalpark übergreifen könnte.

Die Regierung der Kanarischen Insel hat die höchste Alarmstufe wegen Waldbrandgefahr auf den Inseln El Hierro, La Gomera und auf La Palma – für die noch nicht vom Waldbrand betroffenen Regionen ausgerufen. Auf Gran Canaria gilt die Warnstufe ab einer Höhe von 400 Metern über dem Meeresspiegel.

Immerhin, spielt das Wetter auf La Palma aktuell mit. Die Temperaturen sinken und die Luftfeuchtigkeit liegt inzwischen bei etwa 60 Prozent, berichtet canariasahora am Sonntagmorgen (16. Juli). Das habe nach Einschätzung der Behörden die Flammen verlangsamt. Bleibt zu hoffen, dass die Lage sich weiterhin positiv entwickelt und es gelingt, das Feuer einzudämmen. Eine ungewöhnliche Hitzewelle hatte Spanien und die Insel in den vergangenen Tagen erfasst.

Der Vulkanausbruch auf La Palma (19. September 2021) hat bereits gigantische Schäden auf der spanischen Kanareninsel verursacht. (ml)