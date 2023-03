Kurioser Tik-Tok-Trend? Das steckt hinter den Kino-Krawallen

Von: Robin Dittrich

In mehreren Kinos Deutschlands kam es in den letzten Tagen zu Krawallen. Schuld soll ein Tik-Tok-Trend sein, der sich auf den Film „Creed III“ bezieht.

Hamburg – Es sind im wahrsten Sinne Szenen wie aus einem Film. Das neuste Rocky-Abenteuer „Creed III“ läuft seit einigen Tagen in den Kinos Deutschlands. Geprügelt wird sich jedoch nicht nur auf der Leinwand: Auch unter den Zuschauern gibt es Krawalle – und zwar deutschlandweit. Ist ein Tik-Tok-Trend schuld?

Krawalle im Kino bei „Creed III“ – Vorstellung in Hamburg wird abgebrochen

In mehreren Kinos Deutschlands spielten sich über die letzten Tage teils chaotische Szenen ab. Der Film „Creed III – Rocky‘s Legacy“ läuft seit nicht einmal einer Woche und wird in manchen Kinos schon wieder abgesetzt. Schuld sind Krawalle und Kino-Verwüstungen, die sich während des Films ereigneten – so auch in Hamburg. Im Cinemaxx Dammtor wurde eine Vorstellung von „Creed III“ abgebrochen, nachdem eine Vielzahl von Personen angefangen hatte, zu randalieren.

In mehreren Kinos Deutschlands wurden Vorstellungen von „Creed III“ aufgrund von Krawallen abgebrochen. © Jonas Walzberg/dpa

Ein Tik-Tok-Video zeigt Unruhen im Kinosaal. Kurze Zeit später tauchte dann die Polizei aufgrund einer angeblichen Schlägerei auf – die Vorstellung wurde abgebrochen. Das Video hat mittlerweile fast sechs Millionen Aufrufe und 500.000 Likes erreicht. Gezeigt wird dort auch eine Vielzahl an pöbelnden Zuschauern, die lautstark auf den Abbruch der Vorstellung reagierten. Wer an der angeblichen Schlägerei beteiligt war, konnte die Polizei später nicht feststellen. Nach dem Anruf einer Mitarbeiterin des Kinos mussten zahlreiche Streifenwagen anrücken. Beamte mussten auch nach einer Randale in der Hamburger Innenstadt eingreifen.

Kino-Krawalle in ganz Deutschland – ist ein Tik-Tok-Trend schuld?

Die Kino-Krawalle in Hamburg waren bei Weitem keine Ausnahme. Vor allem in Nordrhein-Westfalen wurde in vielen Sälen randaliert. Das Tichelpark Cinemas in Kleve teilte ein Foto der Verwüstung auf ihrer Facebook-Seite. Dabei sprachen sie von einem „Tsunami von entmenschlichtem, völlig außer Kontrolle geratenem Kinder-Publikum.“ Demnach waren vor allem Jugendliche für das Chaos verantwortlich. Zu sehen sind verstreutes Popcorn sowie verschüttete Getränke. Das Kino kündigte an, künftig polizeilich gegen Verwüstungen vorgehen zu wollen. Chaos gab es auch in einem Bremer Kino. Dort störten zuvor schon Jugendliche in einer Kinderdisco.

Zu Krawallen meldete sich auch die Polizei Essen. Dort kam es zu randalierendem Verhalten einiger Kinobesucher. Wie die Polizei mitteilte, kletterten einige Gäste über Sitze und warfen mit Snacks durch den Saal. Da sich einige Besucher weigerten, das Kino zu verlassen, mussten auch hier mehrere Streifenwagen anrücken. Die Polizei schließt nicht aus, „dass es sich bei der Aktion um einen aktuellen negativen Tik-Tok-Trend handelt.“ Dabei soll der Abbruch des Kinofilms sogar das Ziel der Aktion sein. Die Polizei bittet zuletzt, diesem möglichen Trend zukünftig nicht zu folgen. Social-Media-Kanäle sorgten kürzlich erst für Chaos in Hamburg, nachdem ein Modelabel dort eine Verschenk-Aktion angekündigt hatte.