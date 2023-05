Kreuzfahrt-Passagier fällt kurz vor österreichischer Grenze in die Donau – dramatische Rettungsaktion folgt

Von: Johannes Welte

Suchaktion nach Passagier von Kreuzfahrtschiff in der Donau © Matthias Lauber laumat.at

Die Schlögener Donau-Schlinge ist ein touristisches Highlight an der Donau zwischen Passau und Linz. Jetzt wurde sie Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion.

Passau/Wesenufer - Kurz vor Mitternacht war am Montag ein Kreuzfahrtschiff auf der Donau von Wien kommend Richtung Passau unterwegs. Das Schiff passierte gerade die Schlögener Schlinge (Oberösterreich), in der die Donau im tiefen Tal zwei enge Kurven beschreibt, als an Bord der „Bolero“ unter anderem ein Ehepaar aus Berlin, er 57, sie 61 Jahre alt, in seiner Kabine saß.

Das Kreuzfahrtschiff Bolero in Krems an der Donau © Wikipedia / helmut1972 - binnenschifferforum.de

Kreuzfahrt-Passagier fällt kurz vor österreichischer Grenze in die Donau – seine Frau hört nur ein Platschen

Um Mitternacht kommt es zum Streit zwischen den Ehepartnern, der Mann verlässt die Kabine. Wenig später hört die Frau noch ein Platschen, sie denkt sich aber nichts dabei. Das Schiff, das aus Budapest kommt und Passau zum Ziel hat, stampft weiter. Nach einer halben Stunde macht sich die Berlinerin dann doch Sorgen: Wo ist mein Mann?

Schlögener Donauschlinge zwischen Passau und Linz © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH

Auf dem Schiff, das nur noch wenige Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt ist, ist er nirgends zu finden - er muss ins Wasser gestürzt oder gesprungen sein. Die Ehefrau alarmiert die Besatzung, es beginnt ein riesiger Rettungseinsatz: 115 Feuerwehrleute und Taucher suchen mit sechs Booten nach dem Vermissten.

57-Jähriger fällt von Schiff in die Donau: Eineinhalb Stunden Überlebenskampf im kalten Strom

Nach etwa einer Stunde Suche entdeckt ein Boot den 57-Jährigen einige Kilometer flussabwärts in der elf Grad kalten Donau treiben. Sein Zustand ist kritisch, mehr als eineinhalb Stunden im kalten Wasser sind für den Körper eine enorme Herausforderung. Der Berliner wird unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen an Land gebracht und dort sofort von einer Notärztin weiter versorgt. Der 59-Jährige wird schließlich ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht.