Wolf im Kreis Schwäbisch Hall nachgewiesen - Raubtier aus Bayern eingewandert

Autofahrer macht Fotos

von Valentin Betz schließen

Im Kreis Schwäbisch Hall machte ein Autofahrer Fotos von einem Wolf. Die Behörden fragen sich nun, ob er bleibt oder weiterzieht.

Schwäbisch Hall - Deutschland gilt nicht gerade als wildes und naturbelassenes Land. Entsprechend besonders ist es, wenn Wildtiere in die Bundesrepublik zurückkehren. Ein streitbarer Rückkehrer ist dabei der Wolf. Für die einen ist er der ultimative Beweis für intakte Natur. Anderen bereitet er Sorgen, weil er es auch auf landwirtschaftliche Nutztiere abgesehen hat und so Schaden verursacht. Vor diesen Problemen steht jetzt auch ein Landkreis in Baden-Württemberg. Wie BW24* berichtet, ist ein aus Bayern eingewanderter Wolf im Kreis Schwäbisch Hall aufgetaucht.

Im Odenwald ist ein Wolf inzwischen heimisch. Damit ist er dort der erste seiner Art seit 155 Jahren