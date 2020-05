Nur die Superzahl hat gefehlt: Frau aus Hessen räumt im Lotto ab

Eine Frau aus dem Kreis Bergstraße hat im Lotto gewonnen. Sie ist schon die fünfte Millionärin in Hessen dieses Jahr.

Neue Lotto-Millionärin in Hessen

in Frau aus dem Kreis Bergstraße tippt sechs Richtige

tippt sechs Richtige Schon der fünfte Lotto-Gewinn in Hessen dieses Jahr

Heppenheim - Eine Frau aus dem Kreis Bergstraße ist Hessens neueste Lotto-Millionärin. Die Frau gewann bei der Ziehung am 2. Mai mit sechs Richtigen einen Betrag von rund 1,6 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2.

Besonderes Glück für die neue Lotto-Millionärin aus Hessen: Sie muss das Geld nicht teilen. Als Einzige tippte sie bundesweit die richtige Zahlenreihenfolge 4, 10, 11, 16, 27 und 49. Zum Jackpot im Wert von 8 Millionen Euro fehlte ihr allerdings die Superzahl, dieses Mal wäre es die 2 gewesen.

Kreis Bergstraße: Fünfte Lotto-Millionärin in Hessen dieses Jahr

Erst vor wenigen Wochen war ein Lotto-Spieler aus Hessen erfolgreich. Der Groß-Gerauer tippte - ebenfalls bundesweit als einziger - bei der Ziehung am 18. April sechs Richtige und gewann einen Betrag von rund 1,8 Millionen Euro.

Wieder sechs Richtige in #Hessen, wieder ein Millionengewinn: Eine Frau aus dem Kreis #Bergstraße tippte am Samstag als bundesweit Einzige auf die sechs Gewinnzahlen und wird jetzt um 1,6 Mio. Euro reicher: https://t.co/wi2apbG4vh #LOTTO6aus49 #6Richtige — LOTTO Hessen Presse (@LOTTOHes_Presse) May 4, 2020

Die Frau aus dem Kreis Bergstraße ist bereits die zwölfte Lotto-Millionärin in Deutschland im Jahr 2020 - und das, obwohl erst Mai ist. Fünf der zwölf Gewinne gingen nach Hessen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2019 gelang es 18 Menschen, sechs Richtige zu tippen.

Lotto-Gewinnerin aus dem Kreis Bergstraße knackt nicht den Rekord in Hessen

In die oberste Riege der Lotto-Millionäre in Hessen hat es die Frau mit ihrem Gewinn nicht geschafft. Der Rekord im Jahr 2020 liegt bei 5,2 Millionen, die ein Internet-Spieler im Eurojackpot gewann. Der höchste Lotto-Gewinn, der jemals in Hessen ausgezahlt wurde*, liegt noch weitaus höher. Auch dieser Gewinn stammte aus dem Eurojackpot und lag bei satten 84,8 Millionen Euro. Glücklicher Gewinner war damals ein Mann aus Nordhessen.

Versteuert werden müssen Lotto-Gewinne übrigens nicht. Nur wenn aus dem Gewinn Zinsen entstehen, ist es notwendig, diese zu versteuern.

