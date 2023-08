Kölner Traditionskneipe trauert um Wirt – „immer bei uns“

Die Ubierschänke trauert um ihren langjährigen Wirt und Betreiber Günther Zabel (Archivbild von 2020). © Eduard Bopp/Imago

Die Kölner Gastroszene trauert um Günther Zabel, der nun im Alter von 71 Jahren verstarb. Der Wirt betrieb in Köln unter anderem die Ubierschänke.

Köln – Er war bei Kneipenfans in der Kölner Südstadt sowie der Kölner Innenstadt bekannt, brachte mit dem „Böll-Bier“ eine eigene Kölsch-Sorte auf den Markt – und ist nun im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Rede ist vom Kölner Wirt Günther Zabel, der unter anderem die Ubierschänke in Köln bis zu seinem Tod betrieb. Dort ist die Trauer groß.

24RHEIN berichtet über den Tod von Günther Zabel und blickt auf sein Leben in der Kölner Gastroszene zurück.