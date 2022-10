Kölner Lichter 2023: Beliebtes Feuerwerk erneut abgesagt

Die Kölner Lichter fallen auch 2023 erneut aus. (Archivbild) © Andrea Matzker/dpa

Die Kölner Lichter wurden erneut abgesagt. Das große Feuerwerk in Köln wird auch 2023 nicht stattfinden.

Köln – Bunte Farben und schillernde Motive, synchron zur Musik – all das sorgt jedes Jahr für einen der Höhepunkte in Köln: die Kölner Lichter. Zahlreiche Kölner und Kölnerinnen haben sich bereits darauf gefreut, das Feuerwerksspektakel im nächsten Sommer endlich wieder erleben zu dürfen. Immerhin taucht das Feuerwerk nicht nur den Rhein und den Kölner Dom in ein ganz besonderes Licht. Doch die Kölner Lichter 2023 wurden abgesagt.

Zuletzt fanden die Kölner Lichter 2019 statt – dann kam Corona. Aufgrund der Pandemie wurde das Feuerwerk auch in den vergangenen Jahren abgesagt. Wie es nach 2023 mit den Kölner Lichtern weitergeht, ist noch nicht klar. (mlu)