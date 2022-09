Die Weihnachtsmärkte in Köln 2022 im großen Überblick

Der Überblick zu den Weihnachtsmärkten in Köln im Jahr 2022 (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Ob der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, das Nikolausdorf am Rudolfplatz oder der Rooftop-Weihnachtsmarkt. Die Weihnachtsmärkte in Köln im Überblick.

Köln – Die Temperaturen sinken, die warmen Pullis werden herausgeholt und auch an der Weihnachtfront in Köln tut sich etwas. Die ersten Aussteller und Veranstalter haben nun Details zum Ablauf verraten: Ab dem 17. November, öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. Darunter auch der bekannte Weihnachtsmarkt direkt am Kölner Dom.

24RHEIN hat den Überblick mit allen Weihnachtsmärkten in Köln 2022.

Und auch außergewöhnliche Weihnachtsmärkte gibt es 2022 wieder in Köln: Darunter „Rooftop XMAS – Der Weihnachtsmarkt über den Dächern von Köln. (jw)