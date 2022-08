Rettungshubschrauber aus Köln muss auf Weg zu Einsatz notlanden

Von: Benjamin Stroka

Der Rettungshubschrauber Christoph 3 ist regelmäßig im Rheinland im Einsatz (Symbolbild). © Deutzmann/Imago

Beim Flug zu einem Einsatz des Rettungshubschraubers Christoph 3 in Köln kam es zu einem Zwischenfall. Der Hubschrauber musste eine Notlandung einlegen.

Köln – Der in Köln stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 3“ musste am Dienstag (30. August) einen Einsatzflug abbrechen und notlanden. Nach Angaben der Feuerwehr gab es einen Schaden an einem Triebwerk. Verletzt wurde niemand.

Rettungshubschrauber Christoph 3: Notlandung bei Einsatzflug

Die Feuerwehr in Monheim (NRW) hatte zuvor zwei Hubschrauber bei der Kölner Feuerwehr angefordert, darunter auch Christoph 3. In Monheim gab es einen Wohnungsbrand mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen.

Christoph 3 Der Rettungshubschrauber Christoph 3 ist am Flughafen Köln/Bonn stationiert. Der Helikopter wird vom Bundesinnenministerium über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betrieben. Seinen ersten Flug hatte Christoph 3 vor über 50 Jahren, am 21. Dezember 1971.

Auf dem Flug zur Einsatzstelle im Kreis Mettmann kam es dann zu dem Zwischenfall. An einem Triebwerk sei ein Schaden aufgetreten, teilt die Feuerwehr Köln mit. Die Besatzung musste den Einsatzflug mit Christoph 3 abbrechen. Es kam zu einer Notlandung in Hangelar (Rhein-Sieg-Kreis). „Der Rettungshubschrauber ist sicher gelandet und der Besatzung geht es den Umständen entsprechend gut“, erklärt ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen. (bs)