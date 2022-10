Augustiner eröffnet Wirtshaus in Köln – mitten in der Innenstadt

Das bayrische Augustiner Bräu wird im Sommer eine Gaststätte in Köln eröffnen. (Archivbild) © Imago/Blickwinkel

Augustiner Bräu eröffnet mitten in der Kölner Altstadt ein Wirtshaus. Die Eröffnung des Augustiner am Heumarkt ist noch für dieses Jahr geplant.

Köln – Ein bisschen Münchner Atmosphäre gibt es schon bald in Köln – und das mitten in der Altstadt. Voraussichtlich ab Mitte Dezember können Kölnerinnen und Kölner in der ehemaligen Maredo-Filiale am Heumarkt Brezen, Weißwürste, Knödel und andere bayrische Leckereien genießen. Damit gibt es bald mehrere Restaurants in der Kölner Altstadt, die auf bayrische Küche setzen. Die „Starnberger Alm“ öffnete Anfang des Jahres.

24RHEIN zeigt, was im Augustiner am Heumarkt in Köln geplant ist.

Zunächst war die Eröffnung übrigens für den August 2022 geplant. Die Umbauarbeiten sind aktuell jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. (nb)