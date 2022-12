In Klinik in BW: Zu laut – Patientin (72) schaltet Sauerstoffgerät von Bettnachbarin ab

Von: Peter Kiefer

Teilen

Eine Patientin hat in einem Mannheimer Krankenhaus ihrer Bettnachbarin das lebensnotwendige Sauerstoffgerät abgeschaltet, weil sie sich gestört fühlte. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Weil sich eine Klinik-Patientin (72) vom lebenswichtigen Sauerstoffgerät ihrer Zimmernachbarin (79) gestört fühlt, schaltet sie die Maschine ab. Lesen Sie hier den unfassbaren Vorfall:

Dramatischer Vorfall in einem Krankenhaus in Baden-Württemberg. Weil sich eine 72-jährige Patientin in einer Mannheimer Klinik abends vom lebenswichtigen Sauerstoffgerät ihrer Bettnachbarin (79) gestört fühlt, schaltet sie die Maschine kurzerhand einfach ab und bringt sie in Lebensgefahr!

MANNHEIM24 kennt die Details zum versuchten Totschlag im Krankenhaus, weil eine Frau ihrer Mitpatientin den Sauerstoff abgedreht hat.

Nach ihrer unverantwortlichen Tat wurde die Frau (72) dem Haftrichter vorgeführt und sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags bereits in U-Haft. (pek)