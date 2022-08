Klima-Demonstranten kleben sich an Ringstraße in Wien fest

Von: Sophie Marie Unger

Ein Demonstrant hat sich während eines Protests festgeklebt. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Weltweit greifen zahlreiche Klimaaktivisten zu immer drastischeren Mitteln, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Erst vor Kurzem legte eine Klimaprotest-Gruppe die Pariser Stadtautobahn lahm, indem sie sich ihre Hände am Beton festklebten. Auch in Wien kommt es zu ähnlichen Vorfällen. Die Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation Österreich“ blockierten am Dienstag die Wiener Ringstraße.

Man wolle auf die Teuerung, die Rekorddürre und einer weitere beginnende Hitzewelle aufmerksam machen und fordere die Regierung auf, endlich mit sinnvollen Sparmaßnahmen entgegenzusteuern, hieß es vonseiten der Klimabewegung.